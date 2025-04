Policija u SAD devet puta upucala autističnog tinejdžera

Tinejdžer se bori za život nakon što ga je policija u dvorištu upucala devet puta, prenosi NBC. Viktor Perez povrijeđen je prije tri dana u svom domu u Pokatelu, saveznoj državi Idaho, ubrzo nakon dolaska policije.

Snimak s mobitela zabilježio je trenutak kada su policajci devet puta pucali na 17-godišnjaka s mentalnim i fizičkim poteškoćama, ostavljajući ga u borbi za život, dok njegova porodica traži odgovore.

Nesreća se dogodila ispred njegove kuće u Pocatellu, samo nekoliko sekundi nakon što je policija stigla. Prema riječima porodice za lokalne medije, Viktor je bio u psihičkoj krizi i držao je nož u rukama.

Policija još nije zvanično potvrdila identitet Viktora Pereza, osim što je navela njegovu dob, ali je porodica otkrila njegovo ime medijima. Porodica je istakla da Viktor ima cerebralnu paralizu, zbog čega teško hoda i govori vrlo malo engleskog.

Tinejdžeru je amputirana noga

Televizija KIFI javila je da je porodici saopšteno kako je Viktoru, nakon pucnjave i tokom jedne od tri operacije u bolnici, amputirana lijeva noga. On je i dalje u kritičnom stanju.

Snimka svjedoka na Facebooku pokazuje osobu koja leži na travi s nožem u ruci. Žena u videu pokušava ga umiriti. "Ne, ne", govori i nastoji ga zaustaviti ili mu uzeti nož. Policija stiže u 2 sata i 44 minute, a četiri policajca s oružjem viču Viktoru da baci nož.

Viktor pokušava ustati i krene prema policajcima, koji počinju pucati u 2 sata i 58 minuta. Nakon toga čuju se užasnuti krici porodice.

- On ima mozak malog djeteta, otprilike petogodišnjaka. On je osoba s invaliditetom. Jedva hoda. Ljudi ovdje vam to mogu potvrditi - rekla je za KIFI Viktorova tetka Ana Vazkez.

"Mi ga uvijek uspijemo obuzdati"

Dodala je da se Viktor, iako se ponekad uzruja, može smiriti.

- Mi ga uvijek uspijemo obuzdati - izjavila je.

Policija je saopštila da su pozvani zbog prijave fizičkog sukoba između dvije muške i jedne ženske osobe, uz napomenu da je jedan muškarac bio pijan i imao nož.

Na konferenciji za novinare, šef policije Pokatela Rodžer Šej pokazao je snimku poziva policiji i fotografiju noža kojeg je Viktor držao. Na snimci pozivatelj kaže da jedan muškarac udara drugog štapom.

Šej je naveo da ne može odgovarati na pitanja zbog istrage koja je u toku. Pucnjavu istražuje Posebna jedinica za kritične incidente Istočnog Idaha zajedno s policijom Pokatela.