Skandalozan video, Tramp šokirao sve: "Oni me zovu, ljube me u d**e da se dogovorimo"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) izjavio je jučer da Amerila od carina dobiva dvije milijarde dolara dnevno.

On je uveo niz carina drugim zemljama od kada je preuzeo dužnost u januaru ove godine.

Mjesečne brojke

Dnevni izvještaj Ministarstva finansija o depozitima i podizanjima s njegovog općeg računa, glavnog operativnog računa savezne vlade, pokazuje da su depoziti "Carine i određene trošarine" ovog mjeseca do sada u prosjeku iznosili oko 200 miliona dolara dnevno.

Za cijeli februar, posljednji puni dostupni mjesec, Ministarstvo finansija je zaradilo oko 7,25 milijardi dolara carina.

Izvještaj o mjesečnom budžetu za mart koji će sadržavati najnovije mjesečne brojke bit će objavljen u četvrtak.

Najviša tarifa

Većina kineskog uvoza u Ameriku sada je opterećena zapanjujućom carinom od 104 posto, dok trgovinski rat između dviju najvećih svjetskih ekonomija ne pokazuje znakove smirivanja.

- Sad smo došli do slijepe ulice koja će vjerovatno dovesti do dugoročne ekonomske boli – izjavio je Alfredo Montufar-Helu, viši savjetnik pri Kineskom centru analitičkog instituta The Conference Board, ranije za BBC, prije nego što je najnovija carina stupila na snagu.

Za sada nije jasno na koji način će Amerika u tako kratkom roku pronaći alternativne izvore za robu koju trenutno uvozi iz Kine.

- Mislim da SAD precjenjuje svoje mogućnosti - kazala je Debora Elms (Deborah), voditeljica odjela za trgovinsku politiku u Fondaciji Hinrich iz Singapura.

Skeptična je prema vjerovanju aktualnog predsjednika SAD-a Donalda Trampa da je američko tržište toliko unosno da će Kina, ili bilo koja druga zemlja, na kraju popustiti.

- Kako će sve ovo završiti? Niko ne zna. Zbilja me brine brzina i eskalacija. Budućnost je znatno izazovnija, a rizici su jednostavno preveliki – kazala je.

U međuvremenu, procurio je video u kojem Tramp govori kako ga sada "zovu i ljube u du*e" nakon uvođenja carina.