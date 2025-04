Atentator planirao gađati Trampa na golf terenu raketnim bacačem

Muškarac optužen da je htio ubiti Donalda Trampa u septembru na Trump Internacional Golf Klubu tvrdio je da predsjednik "nije dobar za Ukrajinu" i pokušao je nabaviti raketni bacač.

Rajan Vesli Rut (Ryan Wesley Routh) nastojao je kupiti to oružje od osobe za koju je mislio da je ukrajinski trgovac oružjem, i to mjesec prije planiranog napada na Trampa, prenosi The Telegraph.

Rut (58) koristio je aplikaciju za šifrirane poruke kako bi kontaktirao osobu za koju je vjerovao da ima veze s vojskom. Taj 58-godišnjak zatražio je raketni bacač (RPG) i poslao fotografiju Trampovog aviona, navodi se u dokumentu Ministarstva pravde podnesenom Okružnom sudu južne Floride.

"Trump nije dobar za Ukrajinu"

- Pošalji mi RPG ili stinger i vidjet ćemo što možemo učiniti... Tramp nije dobar za Ukrajinu. Treba mi oprema kako Trump ne bi mogao biti izabran za predsjednika - izjavio je Rut, prema sudskim papirima.

Njih dvojica nastavili su razgovarati o cijeni i dostavi, a Rut je u jednom trenutku poručio: "Otići u lokalnu trgovinu po takvu stvar je nemoguće. Međutim, vi ste u ratu pa se ti predmeti svakodnevno gube i uništavaju. Nitko neće primijetiti da jedan RPG nedostaje."

Komentirajući pokušaj atentata na Trampa u julu 2024. na skupu u blizini Batlera u Pensilvaniji, Rut je napisao: "Volio bih da se to dogodilo."

Tužioci smatraju da ova komunikacija dodatno potvrđuje Rutovu namjeru da ubije Donalda Trampa.

Rut je na internetu putem telefona proučavao Trampove predizborne aktivnosti, navike, tehničke detalje aviona, moguće puteve za bijeg i forenzičke metode. Na dan plana, Rut je prije svitanja pripremio snajperski položaj kako bi dočekao trenutnog predsjednika.

Intervencija Tajne službe

Pripadnici Tajne službe otvorili su vatru na Ruth neposredno prije Trampovog dolaska na teren, nakon čega je on bacio pušku i pokušao pobjeći.

- Većina, ako ne i svi ovi postupci predstavljaju izravne dokaze Routhove namjere da ubije predsjednika, kao i značajnih koraka koje je poduzeo u smjeru izvršenja kaznenog djela iz točke 1, prije nego što je zaustavljen - navodi se u dokumentu.

Rut odbacuje optužbe, a suđenje mu se očekuje u septembru. Ako ga proglase krivim, suočava se s doživotnom robijom. Također je optužen za napad na federalnog službenika i tri krivična djela vezana za oružje. Sada je u pritvoru bez mogućnosti kaucije u Majamiju.