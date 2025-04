Tramp je pauzirao carine svima osim Kine: Si je ponosan čovjek, želi postići dogovor

U govoru se posebno obrušio na Kinu, koju je nazvao "najvećim zlostavljačem u historiji".

- Neko je to morao napraviti. Morali su stati jer to više nije bilo održivo. Čast mi je što sam uveo Kini carine. Kina želi postići dogovor, ali ne znaju kako to postići. Predsjednik Si (Xi Jinping) je ponosan čovjek.

Puno drugih zemalja, njih više od 75, svi nas zovu i žele dogovor. Rekao sam im - ako se osvetite, poduplat ćemo vam carine. Ovo je ispalo odlično, do kraja godine imat ćemo nešto što niko nije mogao ni zamisliti - izjavio je Tramp.

Kazao je da SAD može sklopiti dogovor s EU i s Kinom, ali da taj dogovor bude "fer prema svima".

- Imamo 36 biliona duga. Iskorištavali su nas i pljačkali desetljećima, ja o tome razmišljam desetljećima. Ništa nije učinjeno po tom pitanju. Isto sam napravio u prvom mandatu, ali onda smo morali popraviti sve što se dogodilo tokom koronavirusa - poručio je Tramp.