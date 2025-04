Makron najavio: Francuska bi u junu mogla priznati Palestinu kao državu

Predsjednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) najavio je kako bi Francuska mogla priznati palestinsku državu na nadolazećoj konferenciji UN-a.

Dodao je da bi zauzvrat neke zemlje na Bliskom istoku mogle priznati državu Izrael.

Pokret uzajamnog priznanja

- Francuska planira priznati palestinsku državu u roku od nekoliko mjeseci i mogla bi to učiniti na UN-ovoj konferenciji u Njujorku u junu o rješavanju izraelsko-palestinskog sukoba - izjavio je Makron i dodao:

- Moramo ići prema priznanju i to ćemo učiniti u nadolazećim mjesecima. Naš cilj je predsjedati ovom konferencijom sa Saudijskom Arabijom u junu, gdje bismo mogli finalizirati ovaj pokret uzajamnog priznanja (palestinske države) od strane nekoliko strana. Učinit ću to jer vjerujem da će to u jednom trenutku biti ispravno i jer također želim sudjelovati u kolektivnoj dinamici, koja također mora omogućiti svima onima koji brane Palestinu da zauzvrat priznaju Izrael, što mnogi od njih ne čine.

"Korak u pravom smjeru"

Palestinske vlasti pozdravile su Makronove komentare navodeći da je ovo "korak u pravom smjeru".

- Francusko priznanje palestinske državnosti "bio bi korak u pravom smjeru u skladu s očuvanjem prava palestinskog naroda i dvodržavnog rješenja - naveo je palestinski ministar vanjskih poslova Varsen Aghabekian Shahin za AFP.