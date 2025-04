Tramp ne isključuje vojnu akciju uoči pregovora s Iranom

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) odbacio je u srijedu mogućnost da isključi vojnu akciju protiv Irana dok se njegovi visoki zvaničnici pripremaju za razgovore sa iranskim kolegama o nuklearnom programu Teherana, prenosi Anadolu.

Tramp je rekao novinarima u Bijeloj kući da će subotnji razgovori označiti početak onoga što je nazvao "procesom".

On je rekao da nema na umu vremenski okvir kada bi razgovori trebalo da se završe, ali je naveo da će njegova odluka o tome kada će vreme isteći biti zasnovana na "osjećaju".

- Imamo malo vremena, ali nemamo puno vremena, jer im nećemo dozvoliti da imaju nuklearno oružje. Želim da napreduju. Želim da Iran bude sjajan. Jedino što ne mogu imati je nuklearno oružje. Oni to razumiju - rekao je Tramp i dodao:

"Ako to zahtijeva vojsku, imat ćemo vojsku (protiv Irana u slučaju neuspjeha pregovora). Izrael će očito biti jako uključen u to. On će biti predvodnik toga. Ali niko nas ne vodi. Radimo ono što želimo."

Tramp je u ponedjeljak rekao da su pregovori, koji bi trebali početi u subotu u Omanu, "u najboljem interesu Irana". On je zaprijetio vojnom akcijom ako pregovori ne uspiju, upozoravajući da će Teheran "biti u velikoj opasnosti" bez sporazuma.

Stiv Vitkof (Steve Witkoff), Trampov specijalni izaslanik, predvodit će američku delegaciju za razgovore s Iranom, izvijestio je u utorak Axios, pozivajući se na dva izvora upoznata s planom.