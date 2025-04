Rubio: Izravno ćemo pregovarati s Iranom, sastanak je u subotu

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da će Sjedinjene Američke Države ovog vikenda voditi direktne razgovore s Iranom o njegovom nuklearnom programu.

Sastanak između američkog posebnog izaslanika Stiva Vitkofa i visokog iranskog zvaničnika zakazan je za subotu u Omanu.

- Nadamo se da će to dovesti do mira. Bili smo vrlo jasni da Iran nikada neće imati nuklearno oružje i mislim da je to dovelo do ovog sastanka - rekao je Rubio na sastanku kabineta kojim je predsjedavao predsjednik Donald Tramp.

Donald Tramp je u ponedjeljak najavio da su SAD i Iran spremni započeti direktne pregovore o nuklearnom programu Teherana u subotu, upozorivši da će Iran biti u „velikoj opasnosti“ ako pregovori propadnu.

Ova izjava izazvala je određenu zabunu jer je Iran naveo da će razgovori biti indirektni, uz posredovanje Omana.

Jedan američki zvaničnik upoznat s pripremama rekao je da će oba izaslanstva biti zajedno u istoj prostoriji tokom pregovora.

Tramp je jučer ponovio prijetnju upotrebom vojne sile ukoliko Iran ne pristane na prekid svog nuklearnog programa.

On je naglasio da Iranu ne smije biti dozvoljeno posjedovanje nuklearnog oružja, dodavši da bi, u slučaju odbijanja zaustavljanja razvoja tog oružja, mogla uslijediti vojna intervencija.