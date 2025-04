Hamas: Francuska najava o priznavanju Palestine značajan je pomak

Dužnosnik palestinske grupe Hamasa pohvalio je izjavu Emanuela Makrona o mogućem priznavanju palestinske države u junu, nazvavši je "važnim korakom" koji bi unaprijedio prava Palestinaca.

- Francuska, kao zemlja s političkim utjecajem i stalna članica Vijeća sigurnosti, može voditi prema pravednim rješenjima, okončanju okupacije i ostvarenju ciljeva palestinskog naroda", izjavio je Mahmud Mardavi.

Makron je u srijedu, u intervjuu za televiziju France 5, rekao da bi Pariz u junu mogao priznati palestinsku državu, dodajući da bi neke bliskoistočne zemlje zauzvrat mogle priznati Izrael.

- Moramo težiti priznavanju palestinske države. To ćemo učiniti u narednim mjesecima. Ne činim to da bih nekoga zadovoljio, već jer će u jednom trenutku to biti pravedno - kazao je.

Konferenciju o dvodržavnom rješenju

Makron u lipnju, zajedno sa saudijskim princom Mohamedom bin Salmanom, planira konferenciju o dvodržavnom rješenju. Prema diplomatskim izvorima, to bi mogao biti "povoljan trenutak" za Francusku da prizna palestinsku državu, uz očekivanje da neke bliskoistočne države priznaju Izrael.

- Naš cilj je da u junu, uz Saudijsku Arabiju, predsjedamo konferencijom na kojoj bismo finalizirali plan obostranog priznavanja - rekao je Makron.

Konferencija u Njujorku, kojom će predsjedati Pariz i Rijad, ima za cilj uspostavljanje palestinske države i priznavanje Izraela od strane "svih koji podržavaju Palestinu".

Među zemljama koje ne priznaju Izrael nalaze se Iran, Sirija, Jemen i Saudijska Arabija.

U razgovoru s egipatskim predsjednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem u utorak u Kairu, Makron je podržao arapski plan obnove Gaze kao "realističan", koji, za razliku od američkog plana, ne uključuje raseljavanje stanovnika Gaze, uz napomenu da "Hamas ne smije ni na koji način sudjelovati u upravljanju Pojasom Gaze i ne smije više predstavljati prijetnju Izraelu".

Kritika Izraela

- Jednostrano priznavanje takozvane fiktivne palestinske države, od strane bilo koje zemlje, u stvarnosti kakvu svi poznajemo, samo je nagrada za terorizam i podrška Hamasu - izjavio je izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar.

Prema njegovim riječima, "to neće donijeti mir, sigurnost i stabilnost našem regionu, već upravo suprotno: udaljit će nas još više od tih ciljeva".

Pozivi za dvodržavnim rješenjem ojačali su nakon novog rata u Gazi, započetog napadom Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023.