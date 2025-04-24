Trump je najnepopularniji predsjednik nakon 100 dana

Fox News je jučer objavio rezultate svoje ankete koji pokazuju da je Donald Trump trenutno najmanje popularan američki predsjednik 21. stoljeća u ovoj fazi mandata. Prema toj anketi, Trampova ukupna podrška iznosi 44% nakon gotovo 100 dana u uredu, što je znatno manje u usporedbi s Joeom Bidenom (54%), Barackom Obamom (62%) i Georgeom W. Bushom (63%) u istom razdoblju njihovih predsjedničkih mandata. Fox također ističe da je Trumpova popularnost niža čak i u odnosu na njegovu prvu administraciju, kada je na 100. dan mandata imao 45% podrške.

Pad podrške najizraženiji na pitanjima gospodarstva, inflacije i carina Fox je naveo kako je pad podrške najizraženiji na pitanjima gospodarstva, inflacije i carina, a sveukupna ocjena od 44% predstavlja pad od 5 postotnih bodova u odnosu na ožujak. Trump je najbolje ocjene dobio za sigurnost granica, gdje 55% ispitanika odobrava njegov rad. To je ujedno i jedino pitanje na kojem mu je rejting pozitivan.