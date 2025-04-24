Trump je najnepopularniji predsjednik nakon 100 dana

Fox News je jučer objavio rezultate svoje ankete koji pokazuju da je Donald Trump trenutno najmanje popularan američki predsjednik 21. stoljeća u ovoj fazi mandata.
Prema toj anketi, Trampova ukupna podrška iznosi 44% nakon gotovo 100 dana u uredu, što je znatno manje u usporedbi s Joeom Bidenom (54%), Barackom Obamom (62%) i Georgeom W. Bushom (63%) u istom razdoblju njihovih predsjedničkih mandata.
Fox također ističe da je Trumpova popularnost niža čak i u odnosu na njegovu prvu administraciju, kada je na 100. dan mandata imao 45% podrške.
Pad podrške najizraženiji na pitanjima gospodarstva, inflacije i carina
Fox je naveo kako je pad podrške najizraženiji na pitanjima gospodarstva, inflacije i carina, a sveukupna ocjena od 44% predstavlja pad od 5 postotnih bodova u odnosu na ožujak. Trump je najbolje ocjene dobio za sigurnost granica, gdje 55% ispitanika odobrava njegov rad. To je ujedno i jedino pitanje na kojem mu je rejting pozitivan.
Fox je nakon toga pristao platiti 787.5 miliona dolara (691.75 milijuna eura) u nagodbi s Dominion Voting Systems zbog klevete, nakon što su sudski dokazi pokazali da je mreža svjesno emitirala lažne tvrdnje o izbornoj prijevari, unatoč internim saznanjima da su te tvrdnje "ludost" i "gluposti".
Bliska povezanost kroz zapošljavanje
Više Trumpovih savjetnika i članova administracije dolazi iz Fox Newsa, što dodatno pokazuje blisku povezanost medija i američkog predsjednika.
Kako piše Deadline, u svom drugom mandatu Trump je imenovao najmanje 19 bivših zaposlenika Fox Newsa - uključujući voditelje, komentatore i novinare - na visoke pozicije u administraciji, među kojima su Pete Hegseth (ministar obrane), Tulsi Gabbard (ravnateljica nacionalne obavještajne službe), Sean Duffy (ministar prometa), Tom Homan (povjerenik za granicu) i Kimberly Guilfoyle (veleposlanica u Grčkoj).
Taj odnos između Fox Newsa i Bijele kuće nije nov: tijekom prvog mandata, Trump je također imenovao dvadesetak bivših Foxovih osoba, uključujući Johna Boltona (savjetnik za nacionalnu sigurnost), Larryja Kudlowa (direktor Nacionalnog ekonomskog vijeća) i Kayleigh McEnany (glasnogovornica Bijele kuće).
Nadalje, Fox News je nakon Trumpova prvog mandata zaposlio više bivših članova njegove administracije kao komentatore i voditelje.