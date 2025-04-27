Video / Oglasila se policija nakon napada u Vankuveru, vozač je odranije poznat

Nakon stravičnog napada u kojem se automobil zabio u publiku na jednom od uličnih festivala u ovom kanadskom gradu Vankuveru, policija je održala konferenciju za novinare.

Prema informacijama iz policije, još uvijek se utvrđuju svi detalji ovog događaja, a šef policije Steve Rai izjavio je kako se vozač i dalje nalazi u pritvoru gdje će biti ispitan.

Također, šef policije je naglasio kako se za sada ne može govoriti o motivima i o tome da li je incident povezan s izborima koji će se u ovoj zemlji održati u ponedjeljak.



