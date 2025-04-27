Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MOTIV NEPOZNAT

Video / Oglasila se policija nakon napada u Vankuveru, vozač je odranije poznat

Šef policije Steve Rai kazao da ne mođe govoriti o tome da li je incident povezan s izborima koji će se održati u ponedjeljak

B. C.

27.4.2025

Nakon stravičnog napada u kojem se automobil zabio u publiku na jednom od uličnih festivala u ovom kanadskom gradu Vankuveru, policija je održala konferenciju za novinare.

Prema informacijama iz policije, još uvijek se utvrđuju svi detalji ovog događaja, a šef policije Steve Rai izjavio je kako se vozač i dalje nalazi u pritvoru gdje će biti ispitan.

Također, šef policije je naglasio kako se za sada ne može govoriti o motivima i o tome da li je incident povezan s izborima koji će se u ovoj zemlji održati u ponedjeljak.


Kada je riječ o broju žrtava, Rai je naglasio kako se za sada ne može govoriti o brojevima iz poštovanja prema porodicama.

- Žrtve se prevoze u nekoliko bolnica, ne bi bilo korektno prema porodicama da govorim o broju mrtvih ili povrijeđenih- naveo je.

Govorio je o motivu.

- Vozač je odranije poznat policiji. Istraga je u toku, sve su opcije na stolu. Ujutro ćemo imati mnogo više detalja- zaključio je.

Sve se dogodilo tokom trajanja festivala Lapu Lapu Day koji je organizovala filipinska zajednica u Kanadi.


- Bilo je kao u ratnoj zoni. Tijela su bila posvuda po zemlji. Vidio sam bezbroj' povrijeđenih ljudi- rekao je jedan od novinara koji je bio prisutan u trenucima kada se automobil zabio u ljude.

# NAPAD
# VANKUVER
# KANADA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.