Video / Italijanski desničari se postrojili u Milanu, građani im s balkona uzvratili pjesmom "Bella Ciao"

Desničari Italije okupili su se sinoć u Milanu gdje su odali počast Sergiu Ramelliju, pripadniku Omladinskog fronta koji je ubijen 1975. godine u okršaju s ljevičarskim organizacijama.

Kao i svake godine, krajnje desničarski militanti nakon što su položili cvijeće u ulici Paladini u Milanu, upriličili su kontroverzni ritual koji uključuje uzvikivanje imena ovog aktiviste te podizanje ispružene desne ruke, odnosno pozdrav koji su koristili italijanski fašisti.

Međutim, za razliku od prethodnih godina, desničarima je ovaj ritual ove godine poremetio neko iz susjedne zgrade. Naime, u trenucima dok su desničari odavali počast, sa zvučnika obližnjeg balkona mogla se čuti poznata antifašistička pjesma "Bella Ciao".