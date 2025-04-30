Video / Italijanski desničari se postrojili u Milanu, građani im s balkona uzvratili pjesmom "Bella Ciao"

Desničari Italije okupili su se sinoć u Milanu gdje su odali počast Sergiu Ramelliju, pripadniku Omladinskog fronta koji je ubijen 1975. godine u okršaju s ljevičarskim organizacijama.
Kao i svake godine, krajnje desničarski militanti nakon što su položili cvijeće u ulici Paladini u Milanu, upriličili su kontroverzni ritual koji uključuje uzvikivanje imena ovog aktiviste te podizanje ispružene desne ruke, odnosno pozdrav koji su koristili italijanski fašisti.
Međutim, za razliku od prethodnih godina, desničarima je ovaj ritual ove godine poremetio neko iz susjedne zgrade. Naime, u trenucima dok su desničari odavali počast, sa zvučnika obližnjeg balkona mogla se čuti poznata antifašistička pjesma "Bella Ciao".
Neofašisti su odmah reagovali, vičući prema prozoru: "Kukavice, siđi dole, ti si go*no." U dvorište stambene zgrade iz koje je dopirala muzika bačena je i petarda. Tada su organizatori prekinuli proteste i dvije hiljade ljudi je napustilo područje.
Iako ovaj događaj iz godine u godinu izaziva brojne reakcije te nerijetko završava i sukobima demonstranata s policijom, desno orijentirani političari ističu kako događaj ne bi trebao biti sporan.
- Najvažnije da više nema nasilja. Ne želim pričati o rimskim pozdravima. Zanimaju vas rimski pozdravi, a ne činjenica da danas ne govorimo o nasilju. Je li moguće da ne razumijete razliku? Je li moguće da se uvijek zaustavljate na instrumentalizaciji, na nečemu na što se ne može utjecati - rekao je predsjednik Senata Italije Ignacio La Rusa (Ignazio La Russa).