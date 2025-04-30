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PREDSJEDNIK TURSKE

Erdoan: Cijenimo Trampov stav koji uvažava osjetljivosti Turske

Vjerujem da ćemo moj prijatelj Tramp i ja dati potpuno novi zamah američko-turskim odnosima u narednim danima, rekao je turski predsjednik

Recep Tayyip Erdoğan. Anadolija

Anadolija

30.4.2025

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) izjavio je u srijedu da Ankara pozdravlja stav američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump), jer "uzima u obzir turske osjetljivosti", posebno u vezi sa pitanjem Sirije, javlja Anadolu.

- Vjerujem da ćemo moj prijatelj Tramp i ja dati potpuno novi zamah američko-turskim odnosima u narednim danima - rekao je Erdoan po povratku iz posjete Italiji.

Erdoan je poručio da će se prvom prilikom lično sastati s američkim predsjednikom Trampom, te dodao da je njihov telefonski razgovor bio srdačan, konstruktivan i prijateljski.

Govoreći o situaciji u Siriji, turski predsjednik je poručio da napadi Izraela na sirijski teritorij predstavljaju pokušaj potkopavanja pozitivne atmosfere koja je nastala dolaskom nove vlade u Damask.

Navode oko federalne strukture Erdoan je okarakterisao kao "prazne snove", te poručio kako tome nema mjesta u sirijskoj stvarnosti.

Osvrnuo se i na saradnju sa Italijom. Erdoan je naglasio da dvije zemlje istražuju saradnju ne samo u oblasti odbrambene industrije, već i u visokoj tehnologiji, uključujući avioindustriju i svemirska istraživanja.

Razmjena tehnologije između Turske i Italije, prema njegovim riječima, "ojačat će domaću odbrambenu industriju Turske i Italiji pružiti nove perspektive i energiju".

# RECEP TAYYIP ERDOGAN
# DONALD TRUMP
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