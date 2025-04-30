Španija poručila da nastavak napada u Gazi pogoršava neodrživu humanitarnu situaciju

Španija je u srijedu saopćila da izraelski napadi u Gazi pogoršavaju već "neodrživu" humanitarnu situaciju.
- Nastavak napada u Gazi i pojačane vojne operacije na Zapadnoj obali pogoršavaju neodrživu humanitarnu situaciju u kojoj su humanitarni radnici i objekti također postali vojne mete - rekao je stalni predstavnik Španije pri UN na otvorenoj debati o situaciji na Bliskom istoku, uključujući palestinsko pitanje u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija.
Hektor Gomez Hernandez (Hector) opisao je ove napade kao "flagrantno kršenje međunarodnog humanitarnog prava" i osudio prekid primirja između Izraela i Hamasa.
Kršenje sporazuma
Izrael je nastavio napade na Gazu u martu, napuštajući januarski sporazum o primirju i razmjeni zatvorenika koji je postigao s Hamasom.
Od 2. marta, Izrael je potpuno prekinuo svu isporuku pomoći za 2,3 miliona stanovnika Pojasa Gaze.
U međuvremenu, došlo je do porasta nasilja od strane izraelskih snaga i ilegalnih doseljenika na okupiranoj Zapadnoj obali od rata u Gazi u oktobru 2023. godine.
- Trebalo je pristupiti provedbi druge faze primirja i pokretanju pregovora o okončanju rata - rekao je Hernandez, pozivajući strane da nastave primirje.
- Humanitarna situacija je produžena u Gazi, a do njih nije stigla nikakva pomoć - dodao je.
Poziv palestinskoj vladi
Hernandez je također pozvao Palestinsku upravu da preuzme odgovornost "kao jedina vlada u Gazi i na Zapadnoj obali" kako bi se postigla "stabilizacija".
Ponovio je potrebu za ostvarenjem palestinske države "kao ključne za mir u regiji, a ne kao rezultat pregovaračkog procesa".
O Siriji, španski predstavnik je rekao kako „pozdravljamo formiranje prelazne vlade u Siriji, koja mora predstavljati korak ka mirnoj i inkluzivnoj tranziciji, garantujući jedinstvo u zemlji i podržavajući odgovornost kao centralni element za tranzicijsku pravdu.“
Izrazio je podršku Španije međunarodnim mehanizmima posvećenim tom cilju, kao i ukidanju sankcija.
Također je pozdravio pregovore između SAD-a i Irana o nuklearnom programu, rekavši da "ne postoji vojna alternativa političkom rješenju za prevazilaženje ovog problema".