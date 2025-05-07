Pakistanci održali sastanak i najavili odmazdu: "Vojska je ovlaštena da izvede sve akcije"

Pakistanski komitet za nacionalnu sigurnost održao je sastanak kojim je predsjedavao premijer države Shehbaz Sharif.

Nakon napada koji je Indija izvršila na području Kašmira, napetosti u ovom dijelu Azije dodatno su se rasplamsale, a nakon sastanka pakistanski zvaničnici su poručili kako država ima pravo na samoodbranu.

"Pozivajući se na Član 51. Povelje UN-a, Pakistan je potvrdio svoje pravo na samoodbranu. Upozoravamo da zadržavamo pravo na odgovor Indiji u vrijeme, mjesto i način koji sami odaberemo. Oružane snage Pakistana u potpunosti su ovlaštene da izvedu odgovarajuće akcije", naveli su.

U saopćenju se navodi da je pakistanska vojska "odlučno branila" teritorijalni integritet zemlje od, kako se navodi, indijske agresije.

Također, oni su ponovili kako su u jučerašnjim okršajima oborili pet borbenih aviona i dronova Indije.

Osim toga, Pakistan je odbacio tvrdnje Indije o terorističkim logorima na području Kašmira i Pakistana.

"Pakistan je odmah nakon napada 22. aprila proveo iskrenu, neutralnu i transparentnu istragu. Nažalost, Indija to nije prihvatila", poručili su.