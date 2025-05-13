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LIBIJA

Nakon ubistva vođe oružane grupe, u Tripoliju došlo do oružanog sukoba

Čuo sam jaku pucnjavu i vidio crvena svjetla na nebu, rekao je stanovnik koji je želio ostati anoniman

Tripoli. Screenshot

A. O.

13.5.2025

Pucnjava je odjeknula u centru grada i drugim dijelovima libijske prijestolnice Tripolija tokom noći, nakon izvještaja da je Abdulgani Kikli (Abdulghani), poznat kao Ganiva (Ghaniwa), vođa naoružane grupe ubijen.

To su potvrdila tri stanovnika telefonom za Reuters.

Ganiva je komandant Aparata potpornih snaga SSA, jedne od moćnih oružanih grupa u Tripoliju, sa sjedištem u gusto naseljenom naselju Abu Salim.

SSA je pod Predsjedničkim vijećem koje je došlo na vlast 2021. godine s Vladom nacionalnog jedinstva (GNU) Abdulhamida Dbeibaha putem procesa koji su podržali Ujedinjene nacije.

Apel građanima

Ministarstvo unutrašnjih poslova GNU-a u kratkoj je izjavi pozvalo građane da ostanu kod kuće "radi vlastite sigurnosti". Nakon poziva ministarstva, vozači su počeli juriti i trubiti u mnogim ulicama Tripolija. Medijska platforma GNU-a rano u utorak izjavila je da je ministarstvo odbrane u potpunosti preuzelo kontrolu nad naseljem Abu Salim.

- Čuo sam jaku pucnjavu i vidio crvena svjetla na nebu - rekao je stanovnik koji je želio ostati anoniman.

Druga dva stanovnika rekla su da je pucnjava odjekivala po cijelom njihovom naselju Abu Salim i Salah Edin (Eddin).

Obustava na Univerzitetu 

Predsjedništvo Univerziteta u Tripoliju objavilo je na Facebooku obustavu studija, ispita i administrativnog rada na svim fakultetima, odjelima i uredima do daljnjega.

Misija UN-a u Libiji pozvala je sve strane da "odmah prekinu borbe i obnove mir", podsjećajući ih na njihovu obavezu zaštite civila.

- Napadi na civile i civilne objekte mogu se smatrati ratnim zločinima - rekli su.

Libija, glavni proizvođač nafte u Mediteranu, ima malo stabilnosti od ustanka 2011. godine koji je podržao Sjevernoatlantski savez. Zemlja se 2014. godine podijelila između zaraćenih istočnih i zapadnih frakcija.

Velike borbe su zaustavljene primirjem 2020. godine, ali napori za okončanje političke krize nisu uspjeli, a glavne frakcije povremeno su se udruživale u oružanim sukobima i natjecale se za kontrolu nad značajnim libijskim ekonomskim resursima.

Tripoli i sjeverozapad, gdje se nalaze međunarodno priznati GNU i većina glavnih državnih institucija, dom su suparničkih oružanih frakcija koje su se više puta sukobljavale.

# PUCNJAVA
# TRIPOLI
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