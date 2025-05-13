Si Đinping nakon sporazuma o carinama poručio: "Maltretiranje ili hegemonizam vode do samoizolacije"

Si Đinping (Xi Jinping), predsjednik Kine, fokusirao se na "maltretiranje" i "hegemonizam" tokom prvog govora nakon sklopljenih dogovora sa SAD-om oko carina.

- Velike promjene neviđene u stoljeću ubrzavaju se, što je "učinilo jedinstvo i saradnju među narodima neophodnima" - rekao je Si publici latinoameričkih i karipskih dužnosnika - uključujući predsjednike Brazila, Kolumbije i Čilea, okupljenih u Pekingu na samitu u utorak.

Ponovio upozorenje

- Nema pobjednika u carinama ili trgovinskim ratovima. Maltretiranje ili hegemonizam vode samo do samoizolacije - dodao je, ponavljajući upozorenje koje je uputio tokom trgovinskog obračuna s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trump).

Si je govorio na otvaranju četvrtog ministarskog sastanka Foruma Kina-CELAC, okupljanja osnovanog 2014. godine s ciljem jačanja utjecaja Kine u Latinskoj Americi i Karibima - i osporavanja tradicionalne američke dominacije u regiji. CELAC je kratica za Zajednicu latinoameričkih i karipskih država.

Sedmicama se Kina čvrsto protivila američkom pritisku i odbijala odustati od eskalacije carina koje su na kraju porasle iznad 100 posto. Tokom tog vremena, Peking je također pokrenuo ofanzivu diplomatskog šarma, predstavljajući se kao branitelj globalne trgovine i okupljajući zemlje da se suprotstave onome što naziva "američkim maltretiranjem".

Jačanje solidarnosti

U utorak je Si nastavio taj pritisak uprkos trgovinskom primirju, obećavajući jačanje "solidarnosti" s Latinskom Amerikom i Karibima, regijom koju Tramp nastoji približiti Vašingtonu. Trgovina između Kine i zemalja CELAC-a prvi put je prošle godine premašila 500 milijardi dolara, primijetio je kineski čelnik.

- Kina i latinoameričke i karipske zemlje važni su članovi globalnog Juga. Nezavisnost i autonomija naša su slavna tradicija. Razvoj i revitalizacija naše su inherentno pravo. A pravednost i pravda naša su zajednička težnja. Suočeni s kipućim podstrujama geopolitičke i blokovske konfrontacije te rastućom plimom unilateralizma i protekcionizma, Kina je spremna udružiti snage s našim latinoameričkim i karipskim partnerima - naveo je Si.

Kineski lider također se obvezao osigurati 66 milijardi juana (9,2 milijarde dolara) kreditnih linija zemljama CELAC-a kako bi podržao njihov razvoj. Kreditne linije bit će denominirane u juanima, što je dio većih napora za popularizaciju kineske valute u regiji.