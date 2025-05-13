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PREDSJEDNIK KINE

Si Đinping nakon sporazuma o carinama poručio: "Maltretiranje ili hegemonizam vode do samoizolacije"

Ovo je bilo njegovo prvo obraćanje nakon sklapanja dogovora

Si Đinping. AP

Dž. R.

13.5.2025

Si Đinping (Xi Jinping), predsjednik Kine, fokusirao se na "maltretiranje" i "hegemonizam" tokom prvog govora nakon sklopljenih dogovora sa SAD-om oko carina.

- Velike promjene neviđene u stoljeću ubrzavaju se, što je "učinilo jedinstvo i saradnju među narodima neophodnima" - rekao je Si publici latinoameričkih i karipskih dužnosnika - uključujući predsjednike Brazila, Kolumbije i Čilea, okupljenih u Pekingu na samitu u utorak.

Ponovio upozorenje

- Nema pobjednika u carinama ili trgovinskim ratovima. Maltretiranje ili hegemonizam vode samo do samoizolacije - dodao je, ponavljajući upozorenje koje je uputio tokom trgovinskog obračuna s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trump).

Si je govorio na otvaranju četvrtog ministarskog sastanka Foruma Kina-CELAC, okupljanja osnovanog 2014. godine s ciljem jačanja utjecaja Kine u Latinskoj Americi i Karibima - i osporavanja tradicionalne američke dominacije u regiji. CELAC je kratica za Zajednicu latinoameričkih i karipskih država.

Sedmicama se Kina čvrsto protivila američkom pritisku i odbijala odustati od eskalacije carina koje su na kraju porasle iznad 100 posto. Tokom tog vremena, Peking je također pokrenuo ofanzivu diplomatskog šarma, predstavljajući se kao branitelj globalne trgovine i okupljajući zemlje da se suprotstave onome što naziva "američkim maltretiranjem".

Jačanje solidarnosti

U utorak je Si nastavio taj pritisak uprkos trgovinskom primirju, obećavajući jačanje "solidarnosti" s Latinskom Amerikom i Karibima, regijom koju Tramp nastoji približiti Vašingtonu. Trgovina između Kine i zemalja CELAC-a prvi put je prošle godine premašila 500 milijardi dolara, primijetio je kineski čelnik.

- Kina i latinoameričke i karipske zemlje važni su članovi globalnog Juga. Nezavisnost i autonomija naša su slavna tradicija. Razvoj i revitalizacija naše su inherentno pravo. A pravednost i pravda naša su zajednička težnja. Suočeni s kipućim podstrujama geopolitičke i blokovske konfrontacije te rastućom plimom unilateralizma i protekcionizma, Kina je spremna udružiti snage s našim latinoameričkim i karipskim partnerima - naveo je Si.

Kineski lider također se obvezao osigurati 66 milijardi juana (9,2 milijarde dolara) kreditnih linija zemljama CELAC-a kako bi podržao njihov razvoj. Kreditne linije bit će denominirane u juanima, što je dio većih napora za popularizaciju kineske valute u regiji.

# KINA
# XI JINPING
# SAD
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