Danas presuda u slučaju tekstualnih poruka šefice EU o vakcini protiv Covida

Vrhovni sud će u srijedu odlučiti o tome da li je EU pala na testu transparentnosti odbijanjem objavljivanja tekstualnih poruka koje je Ursula fon der Lajen (Von der Leyen) poslala šefu Pfizera dok je blok pokušavao osigurati vakcine protiv Covida.

Slučaj pred Sudom pravde Evropske unije (EUCJ) se smatra testom za predsjednicu Evropske komisije, koja je povremeno optuživana za centralizirano i netransparentno donošenje odluka.

U središtu su neuhvatljive razmjene između Fon der Lajen i Alberta Burle (Bourla), glavnog izvršnog direktora Pfizera - kojeg je blok izabrao za glavnog dobavljača vakcina na vrhuncu pandemije.

New York Times, koji je otkrio postojanje poruka, tužio je komisiju 2023. godine nakon što je Brisel odbio da ih dostavi nakon zahtjeva za slobodu informisanja.

Komisija je tvrdila da nije mogla pronaći tekstove jer nisu snimljeni i arhivirani - nešto što, kako kaže, radi samo kada se sadržaj smatra "bitnim".

- Komisija nikada nije negirala postojanje razmjena tekstualnih poruka. Ono što se tvrdilo... je da ove razmjene nisu sadržavale važne informacije - rekao je jedan zvaničnik EU.

New York Times je zatražio od vijeća EUCJ-a sa sjedištem u Luksemburgu da poništi odluku komisije da mu ne dostavi poruke. Na presudu se može uložiti žalba.