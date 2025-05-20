Okružno tužilaštvo Harkova potvrdilo je da bivša zastupnica zabranjene stranke Opoziciona platforma - Za život (OPZH), koja je dobrovoljno sarađivala s Rusima tokom okupacije Dvočnje u Harkovskoj oblasti, osuđena na devet godina zatvora.

Naime, kako su dokazali tužioci, žena koja je 2020. godine izabrana za poslanicu u selu Dvorična iz političke stranke "Opoziciona platforma - Za život", trenutno zabranjene u Ukrajini, dobrovoljno odlučila da radi za neprijatelja tokom okupacije naselja oružanih snaga Ruske Federacije.

Ipak, za sada mediji iz Ukrajine nisu objavili njeno ime.

Prema navodima, ona je 2022. u julu preuzela poziciju "vršiteljice dužnosti šefa Dvoričanskog teritorijalnog odjela" takozvane "VCA Kupjanskog okruga Harkovske oblasti".

Saradnica je osiguravala rad odjeljenja kojim je rukovodila, a posebno je bila odgovorna za zapošljavanje osoblja i isplatu plata podređenim zaposlenicima. Također je prenosila informacije "prema gore" o prostorijama koje su osvajači kasnije opremili za preduzeća i institucije.

Pedesetjednogodišnja žena proglašena je krivom za kolaboracionističku aktivnost. Osuđena je na devet godina zatvora uz konfiskaciju imovine.

Slučaj je saslušan na sudu bez optužene, budući da se ona nalazi u Rusiji. Sada je potražuju ukrajinski pravosudni organi.