Zelenski najavljuje simetričan odgovor na ruske napade, planira povećati proizvodnju dronova i raketa

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u utorak da Kijev povećava proizvodnju dronova i raketa te da će odgovoriti simetrično na ruske napade, javlja Anadolu.

- Na dnevnom redu bilo je planiranje naših poteza, spremnost na odgovor na ruske udare i poduzimanje preventivnih mjera - rekao je Zelenski nakon proširene sjednice s vojnim vrhom, naglasivši da će Ukrajina proširiti domaću proizvodnju bespilotnih letjelica i oružja dugog dometa.

Dodao je da su u toku pripreme novih sporazuma s evropskim zemljama kako bi se privukle investicije u ukrajinsku proizvodnju, posebno u oblasti bespilotnih sistema i dalekometnog naoružanja, s ciljem jačanja odbrane na prvim linijama fronta.

- Cilj je simetrično odgovoriti na sve ruske prijetnje - poručio je Zelenski i dodao: "U Rusiji moraju osjetiti posljedice onoga što čine Ukrajini. I osjetit će ih."