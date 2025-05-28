Rusija odbila napad više od 100 ukrajinskih dronova, dio je išao na glavni grad

Protivzračna odbrana Rusije uništila je ili presrela više od 100 ukrajinskih bespilotnih letjelica u razdoblju od tri sata, uključujući i roj dronova koji su išli prema Moskvi, saopćilo je rusko ministarstvo odbrane rano jutros.

Ministarstvo je saopćilo da su se incidenti dogodili između 21 sat i ponoći po moskovskom vremenu, pri čemu navodi brojku od 112 oborenih dronova. Njih 59 oboreno je iznad regije Brjansk na ukrajinskoj granici, dok su ostali presretnuti iznad pet različitih regija.

Guverner regije Brjansk rekao je da nema žrtava, ali je rekao da su u napadu oštećeni kuća i šest automobila. U regiji Smolensk, blizu poljske granice, regionalni guverner je rekao da je oboreno 11 dronova, a također nije bilo žrtava.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin u objavama na Telegramu je pak rekao da je 27 bespilotnih letjelica oboreno dok su išle prema glavnom gradu Rusije. Kasnije je taj broj povećan na 33.

- Jedinice protivzračne odbrane Ministarstva odbrane nastavljaju odbijati napade neprijateljskih dronova - napisao je Sobjanin.

Rusija i Ukrajina izvele su velik broj napada dronovima jedna na drugu tokom prošle sedmice, podsjeća Reuters.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u ponedjeljak da je na ukrajinske mete lansirano više od 900 dronova u trodnevnom razdoblju, zaključno s ponedjeljkom ujutro.