Mask razočaran zakonom o potrošnji koji je podržao Tramp

Ilon Mask (Elon Musk) izjavio je da je nezadovoljan sveobuhvatnim zakonom o potrošnji koji je Zastupnički dom tijesno usvojio na nagovor predsjednika Donalda Trampa (Trump).

Mask, u neobičnoj kritici zakona koji podržava njegov saveznik, predsjednik SAD, rekao je u intervjuu objavljenom u utorak da je "Big Beautiful Bill" koji podržava Tramp u suprotnosti s ciljevima njegovog Ureda za efikasnost vlade (DOGE).

- Iskreno, bio sam razočaran golemim zakonom o potrošnji koji povećava deficit, ne samo da ga smanjuje, već potkopava rad koji DOGE tim obavlja - rekao je milijarder, izvršni direktor Tesle, u intervjuu za CBS koji će biti u cijelosti objavljen u nedjelju.

Megaprijedlog zakona, koji je prošle sedmice prošao u Zastupničkom domu s jednim glasom za, uključuje veliki dio Trampove domaće agende o smanjenju poreza, imigraciji i drugim pitanjima.

Mask je pokrenuo DOGE s obećanjem uštede od 2 biliona dolara. Ispraznio je ili zatvorio 11 saveznih agencija, a oko 250.000 saveznih službenika napustilo je posao, te tvrdi da je poreznim obaveznicima uštedio 160 milijardi dolara. U međuvremenu, ukupna državna potrošnja povećala se, prema nestranačkom Penn Wharton Budget Modelu, koji prati sedmične podatke Ministarstva finansija.

Kritika milijardera mogla bi utjecati na konačni sadržaj megazakona, koji se suočava s neizvjesnim izgledima u Senatu.