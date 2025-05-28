Tramp: Kanada može besplatno dobiti raketni štit, ako postane 51. država SAD

Američki predsjednik Donald Trump jučer je izjavio da bi se Kanada mogla pridružiti planiranom američkom zaštitnom protivzračnom štitu, poznatom kao Zlatna kupola, bilo plaćanjem 61 milijarde dolara ili pripajanjem SAD.

- Rekao sam Kanadi, koja jako želi biti dio našeg fantastičnog sustava Zlatne kupole, da će ih to koštati 61 milijardu dolara ako ostanu zasebna, ali neravnopravna nacija, ali da će ih koštati nula dolara, ako postanu naša voljena 51. država. Oni razmatraju ponudu - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Njegovi komentari uslijedili su nedugo nakon što je kanadski premijer Mark Karni (Carney) rekao za CBC da do 1. jula želi potpisati veliku evropsku odbrambenu inicijativu i postati dio evropskog plana naoružavanja ReArm Europe, potez čiji je cilj smanjenje ovisnosti zemlje o SAD-u kad se radi o oružju i streljivu.

Karni dosljedno odbacuje Trampove poteze da Kanada postane 51. država. Na nedavnom sastanku s Trampom u Ovalnom uredu poručio je da Kanada nije na prodaju.

Prošle sedmice Tramp je otkrio više detalja o svom projektu vrijednom 175 milijardi dolara, rekavši da će biti operativan prije kraja njegova mandata 2029. godine i da će biti sposoban presresti dronove i projektile s bilo kojeg mjesta u svijetu, pa čak i iz svemira.

Tramp je pokrenuo inicijativu Zlatna kupola ubrzo nakon što je preuzeo dužnost u januaru. Sistem bi bio modeliran po uzoru na izraelsku Željeznu kupolu, ali prilagođen američkim uvjetima i integriran s postojećom odbrambenom infrastrukturom.