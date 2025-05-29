Bijela kuća izrazila nadu da će Rusija i Ukrajina održati razgovore u Istanbulu sljedeće sedmice

Bijela kuća je u četvrtak saopćila da se nada kako će Rusija i Ukrajina sljedeće sedmice nastaviti pregovore u Istanbulu, s ciljem napretka ka okončanju rata u Ukrajini, javlja Anadolu.

- Koliko ja razumijem, a to je i naša nada, jeste da će Rusija i Ukrajina učestvovati u direktnim razgovorima i pregovorima sljedeće sedmice u Istanbulu. Vjerujemo da će do tog sastanka doći, a to je sastanak koji je predsjednik podržao i snažno zagovarao kako bi se dvije strane sastale i direktno pregovarale - izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt).

- Američki predsjednik je od samog početka ovog sukoba jasno stavio do znanja da želi da se ovaj sukob riješi za pregovaračkim stolom, a ne na bojnom polju. To je rekao i jednom i drugom lideru, i javno i privatno. Dakle, nadamo se da ćemo sljedeće sedmice napraviti korak naprijed - dodala je.

Levit je rekla da nema planova da predsjednik Donald Tramp (Trump) pošalje američkog predstavnika na pregovore, ali nije isključila tu mogućnost.

Druga runda direktnih pregovora između Rusije i Ukrajine predložena je za 2. juni u Istanbulu, nakon sastanka održanog 16. maja, na kojem su se obje strane složile oko razmjene zarobljenika i pripreme nacrta dokumenata za unapređenje mirovnih napora.

Dok Rusija insistira da će nacrt dokumenta predstaviti na pregovorima, ukrajinska strana zahtijeva da dokument bude odmah dostavljen. Kremlj je ukrajinski stav nazvao nekonstruktivnim.