Ruska vojska je izvela napad na vazduhoplovnu bazu Oružanih snaga Ukrajine u Odeskoj oblasti, izjavio je za RIA Novosti koordinator Nikolajevskog podpolja Sergej Lebedev.

Lebedev je također rekao da je udarom u dijelu Donjecke regije koju kontroliše Kijev, rusko vojno osoblje poremetilo operacije ukrajinskih oružanih snaga u smjeru Krasnoarmejska i Dimitrova.

Napomenuo je da je prema preliminarnim podacima, udar u dijelu Zaporoške oblasti koji je pod kontrolom Ukrajine poremetio dejstvovanje ukrajinskih snaga u pravcu Guljaj-Polje.

Kao odgovor na napade Oružanih snaga Ukrajine na civilne ciljeve, ruske trupe redovno izvode ciljane napade na vojne punktove i lokacije osoblja i opreme Oružanih snaga Ukrajine, kao i na infrastrukturu: energetske objekte, odbrambenu industriju, vojnu komandu i komunikacije Ukrajine, dodaje Ria Novosti.

Istovremeno, portparol Kremlja Dmitrij Peskov je više puta naglasio da vojska ne napada stambene zgrade i socijalne ustanove.