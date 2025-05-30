Makron: Ove uvjete Palestina mora ispuniti da bi bila priznata

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) poručio je da priznavanje palestinske države "nije samo moralna dužnost, već politički zahtjev".

Naveo je nekoliko uvjeta za poduzimanje tog koraka, uoči konferencije UN-a o toj temi na kojoj će učestvovati 18. juna.

Pooštriti stav

Na konferenciji za novinare u Singapuru također je potvrdio da Evropa mora "pooštriti svoj kolektivni stav" protiv Izraela, "ako u narednim satima i danima ne bude odgovora sukladnog humanitarnoj situaciji" u Pojasu Gaze.

U tom slučaju, EU će morati "primijeniti" svoja "pravila", "to jest, prekinuti procese koji pretpostavljaju da se poštuju ljudska prava, što danas nije slučaj, i primijeniti sankcije", rekao je, misleći na Sporazum o pridruživanju između EU, te 27-člane zajednice, i Izraela, koji bi trebao biti revidiran.

- I stoga: da, moramo pooštriti svoj stav jer je to sada nužnost, ali još se nadam da će izraelska vlada promijeniti svoj stav i da ćemo konačno dobiti humanitarni odgovor - rekao je Makron.

Francuska sa Saudijskom Arabijom supredsjedava međunarodnom konferencijom od 17. do 20. juna u UN u Njujorku o takozvanom dvodržavnom rješenju Izraela i Palestine.

Bez jasnog navođenja hoće li na tom događaju priznati palestinsku državu, Makron je u petak izjavio da "stvaranje palestinske države" pod određenim uslovima "nije samo moralna dužnost, već politički zahtjev".

Demilitarizacija Hamasa

Naveo uslove priznanja. To je "oslobađanje talaca" koje drži Hamas, "demilitarizacija" palestinskog islamističkog pokreta, njegovo "nesudjelovanje" u upravljanju tom državom, "reforma Palestinske samouprave", priznanje Izraela i "njegova prava na život u sigurnosti" od te buduće države te "stvaranje sigurnosne arhitekture u cijeloj regiji".

- To je ono čemu ćemo se zajedno pokušati posvetiti tim važnim trenutkom 18. juna, i ja ću tamo biti - rekao je o konferenciji UN-a.