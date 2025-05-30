Kremlj: Putin otvoren za pregovore o Ukrajini, ali prvo rezultat kroz direktne pregovore delegacija

Ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je na pregovore na visokom nivou o Ukrajini, ali se prvo mora postići konkretan rezultat kroz direktne pregovore delegacija, izjavio je u petak portparol Kremlja Dmitrij Peskov, objavili su ruski državni mediji, prenosi Anadolu.

- Predsjednik Putin podržava mogućnost ličnog susreta s predsjednikom (Ukrajine Volodimirom) Zelenskim, kao i s predsjednikom (SAD Donaldom) Trampom, ali takvi kontakti zahtijevaju dobru pripremu - rekao je Peskov novinarima, piše agencija RIA Novosti.

Detalji nepoznati

Dodao je da Kremlj očekuje da će ruski i ukrajinski nacrti memoranduma biti razmatrani tokom druge runde pregovora u Istanbulu, ali i naglasio da detalji ruskog prijedloga za sada neće biti javno objavljeni.

Govoreći o širim sigurnosnim pitanjima, Peskov je istakao da se "budućnost evropske sigurnosti mora rješavati s Evropljanima", dok će se istanbulski razgovori odnositi isključivo na bilateralne pregovore između Rusije i Ukrajine.

Također je rekao da Moskva cijeni znakove koji ukazuju na to da Vašington počinje uvažavati zabrinutost Rusije zbog širenja NATO-a, posebno u ulozi posrednika.

Prekid neprijateljstava

Druga runda mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine očekuje se 2. juna u Istanbulu, nakon prethodnih razgovora koji su uključivali razmjenu zarobljenika i početne diskusije o prijedlozima za prekid vatre.

Rusija i Ukrajina održale su 16. maja prve direktne pregovore u tri godine, upravo u Istanbulu, tokom kojih je dogovorena velika razmjena zarobljenika, po 1.000 osoba sa svake strane.

Tokom razgovora uz posredovanje Turske, obje strane su se složile da nastave pregovore o prekidu neprijateljstava.