Monstrum iz Graca poslao majci snimak prije masakra, objavljeno i šta joj je rekao

Artur A., 21- godišnjak koji je osumnjičen da je počinio masakr u školi u Gracu, a onda izvršio samoubistvo, prije krvavog pira je majci poslao snimak u kojem je navodno najavio šta će uraditi, javlja Heute.
Majka je navodno snimak vidjela 20 minuta kasnije i odmah pozvala policiju, ali već je bilo prekasno. Tada je Artur već bio u školi i ubio devet osoba, među kojima najmanje sedmero đaka.
On je došao u školu koju je nekad pohađao nešto prije 10 sati, naoružan pištoljem i sačmarom. U krvavom piru je ispalio najmanje 40 metaka.
Prema nezvaničnim informacijama, jedno od mjesta zločina bila je njegova bivša učionica. Tu je ubio jednog od profesora, dok je drugi preminuo u bolnici od zadobijenih povreda.
U napadu su stradali i đaci starosti od 15 do 17 godina, među kojima i dvoje djece porijeklom iz Bosne i Hercegovine, te jedno s Kosova.
Kako piše Heute, Artur je školu napustio prije dvije godine. Nije bio poznat policiji, niti je ikada krivično gonjen. Na društvenim mrežama ga skoro nije ni bilo.
Za sada još uvijek nije poznat motiv za ovaj svirepi zločin, međutim policija smatra da se on krije u oproštajnom pismu i da je Artur vrlo moguće bio žrtva vršnjačkog nasilja.
Oproštajno pismo je pronađeno tokom pretresa kuće u kojoj je živio u predgrađu Graca.