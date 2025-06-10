Monstrum iz Graca poslao majci snimak prije masakra, objavljeno i šta joj je rekao

Artur A., 21- godišnjak koji je osumnjičen da je počinio masakr u školi u Gracu, a onda izvršio samoubistvo, prije krvavog pira je majci poslao snimak u kojem je navodno najavio šta će uraditi, javlja Heute. Majka je navodno snimak vidjela 20 minuta kasnije i odmah pozvala policiju, ali već je bilo prekasno. Tada je Artur već bio u školi i ubio devet osoba, među kojima najmanje sedmero đaka.

On je došao u školu koju je nekad pohađao nešto prije 10 sati, naoružan pištoljem i sačmarom. U krvavom piru je ispalio najmanje 40 metaka. Prema nezvaničnim informacijama, jedno od mjesta zločina bila je njegova bivša učionica. Tu je ubio jednog od profesora, dok je drugi preminuo u bolnici od zadobijenih povreda.

U napadu su stradali i đaci starosti od 15 do 17 godina, među kojima i dvoje djece porijeklom iz Bosne i Hercegovine, te jedno s Kosova. Kako piše Heute, Artur je školu napustio prije dvije godine. Nije bio poznat policiji, niti je ikada krivično gonjen. Na društvenim mrežama ga skoro nije ni bilo.