Najgori masovni napad u historiji Austrije: Učenici u panici dozivali roditelje

Prvi dan nastave nakon produženog vikenda pretvorio se u najgori horor. Dok su jedni učenici ležali na podu glumeći da su mrtvi, drugi su panično zvali roditelje u bijegu od napadača: "Mama, trčim da spasim život.“ - Za deset žrtava – među kojima su učenici i nastavnici – najbliži su čekali uzalud… Ovo je hronologija najtežeg oružanog napada u historiji Austrije - piše Kronen Zeitung.

Scene kakve se obično vezuju za SAD sada će ostati duboko urezane u kolektivno pamćenje Austrijanaca. Djeca koja trče za život, helikopteri hitne pomoći koji slijeću jedan za drugim, policajci naoružani i skriveni iza žbunja, roditelji koji u suzama padaju na ulici – napad u školi šokirao je cijelu zemlju. "Molim vas, dođite brzo!" U utorak oko 10 sati ujutro, policija prima više hitnih poziva. U školi BORG u ulici Dreierschützengasse, u naselju Lend, čuju se pucnji. - Molim vas, dođite brzo, neko puca na sve strane! - čuje se u pozivu. Videozapisi očevidaca prikazuju uspaničene srednjoškolce kako se kriju ispod stolova, dok se u pozadini neprekidno čuju pucnji. Meci odzvanjaju kroz višespratnu bijelu zgradu s dvadeset učionica u kojoj se upravo održava nastava. U školi se u tom trenutku nalazi stotine učenika i osoblja. "Na sigurnom smo, ali i dalje se puca" Jedna nastavnica se sklonila s učenicima i pozvala muža: "Na sigurnom smo, ali situacija je užasna. I dalje se stalno puca." Na društvenim mrežama šire se potresna svjedočanstva djevojaka i mladića.

Neki su se pravili mrtvima, neki su mislili da se radi o petardama, dok su drugi zvali roditelje da se oproste ili da im kažu da ih vole. Čak su i ranjena djeca posezala za telefonom. Ubica bivši učenik škole Artur A., 21-godišnji Austrijanac iz Kalsdorfa kod Graca, za svega 15 minuta izazvao je krvoproliće u školi koju je i sam nekada pohađao, ali nije završio. Bio je prijavljen kao nezaposlen pri Zavodu za zapošljavanje. Tog jutra je bez ikakve kontrole ušao u dvije učionice – jedna od njih bila je navodno njegova nekadašnja – i otvorio vatru iz pištolja i sačmare koje je legalno posjedovao. Pucao je hladnokrvno, iznova i iznova. Žrtve su padale krvave na pod, a neke su pogođene hicima u glavu.

Istovremeno je pokrenuta najveća policijska i spasilačka operacija u historiji Štajerske. Na lice mjesta poslano je na desetine policajaca i pripadnika specijalne jedinice Kobra, uz podršku helikoptera i 65 vozila Crvenog križa. Kada su prvi policajci s kacigama i pancirkama ušli u školu, napadač je sebi pucao u glavu na školskom toaletu. Pronađeno oproštajno pismo - Sigurnost je uspostavljena nakon 17 minuta - saopštila je policija. Artur A. do tada nije bio poznat policiji. U njegovom stanu pronađeno je oproštajno pismo. U njemu je pisao da je bio žrtva vršnjačkog nasilja i da se želio osvetiti bivšim školskim kolegama.