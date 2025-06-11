Trampova administracija planira poslati do 9.000 imigranata u Guantanamo

Administracija Donalda Trampa (Trump) planira poslati do 9.000 neprijavljenih migranata u američki pritvorski centar u Guantanamu na Kubi već ove sedmice, objavili su u utorak Washington Post i Politico, javlja Anadolu.

Zvaničnici su rekli medijima da se među stranim državljanima koji se razmatraju za transfer u ovaj objekat nalaze migranti iz Belgije, Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Haitija, Irske, Litvanije, Holandije, Poljske, Turske i Ukrajine.

Od februara, Sjedinjene Američke Države (SAD) su u Guantanamu držale oko 500 migranata, ali izvori upoznati s transferom rekli su da se objekat priprema za medicinske preglede za 9.000 osoba kako bi se utvrdilo da li su dovoljno zdravi da budu poslani tamo.

Zloglasna historija Guantanama datira iz perioda nakon terorističkih napada na SAD 11. septembra 2001. godine, kada je veliki broj osumnjičenih terorista poslan tamo nakon što ih je zarobila američka vojska.

Suzbijanje ilegalne imigracije

Američki predsjednik Donald Tramp je u januaru najavio da planira koristiti pritvorski centar za transfer neprijavljenih migranata.

Transferi bi mogli početi već u srijedu, a plan je da pritvorenici budu privremeno smješteni u Guantanamu prije nego što budu deportovani u svoje zemlje porijekla.

Ovaj potez je dio predsjednikove akcije suzbijanja ilegalne imigracije, s pritiskom za racije Službe za imigraciju i carine (ICE) kako bi se postiglo više hapšenja i deportacija neprijavljenih migranata.

- Pod vodstvom predsjednika Trampa, želimo postaviti cilj od najmanje 3.000 hapšenja za ICE svaki dan", rekao je prošlog mjeseca zamjenik šefa osoblja Bijele kuće Stiven Miler (Stephen Miller) za Fox News, dodajući da administracija planira povećati taj broj.

Razlog za transfere

Zvanični razlog za transfere je oslobađanje mjesta u pritvorskim centrima u kontinentalnim državama SAD-a, a dokumenti koje su dobili Politico i Washington Post navode da Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) možda neće obavijestiti zemlje pritvorenih migranata unaprijed o njihovom transferu u Guantanamo Bay.

Većina transfera dolazi iz zemalja prijateljskih prema SAD-u i evropskih zemalja, što je uznemirilo neke američke diplomate, a neki zvaničnici američkog State Departmenta koji rade na evropskim pitanjima navodno pokušavaju uvjeriti DHS da odustane od plana.

- Poruka je da šokira i užasava ljude, da ih uznemiri. Ali mi smo saveznici - rekao je jedan zvaničnik State Departmenta za Politico.

Američka unija za građanske slobode (ACLU) podnijela je tužbu s ciljem da spriječi vladu da prebaci pritvorenike u Guantanamo. Taj slučaj je još uvijek u toku.

- Vlada nije utvrdila legitimnu svrhu držanja imigrantskih pritvorenika u Guantanamu, umjesto u pritvorskim centrima unutar Sjedinjenih Američkih Država - naveli su.