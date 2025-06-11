Video / Hemijska katastrofa obustavila letove, curi hiljade litara azotne kiseline u Ohaju

Nakon velikog curenja hemikalija u Ohaju, zaustavljeni su svi letovi u radijusu od 6.500 kilometara i izazvane masovne evakuacije.

Hiljade litara azotne kiseline, opasnog hemijskog jedinjenja koje može iritirati oči, grlo i pluća, iscurile su iz rezervoara u fabrici Austin Powder Red Diamond u mjestu Mekartur u srijedu ujutru, prenio je "Daily Mail".

Kompanija proizvodi industrijske eksplozive za potrebe građevinske industrije i rudarstva. Još uvijek nije poznato kako je došlo do curenja.

Kancelarija šerifa okruga Vinton izdala je naređenje za hitnu evakuaciju, posebno za mjesto Zaleski, malo selo u Ohaju.

Savezna uprava za avijaciju (FAA) zabranila je gotovo sve letove u vazdušnom prostoru od preko 9.500 kvadratnih kilometra u blizini opasnog curenja. U zoni zabrane letenja dozvoljeni su samo letovi za pružanje pomoći.

Dispečeri trenutno upućuju građane da se evakuišu u fiskulturnu salu srednje škole u okrugu Vinton.

Masovno curenje potiče iz rezervoara koji sadrži 18.927 litara azotne kiseline, saopštila je služba za vanredne situacije okruga Džekson. Robert Čehljevski, direktor te službe, rekao je da je iz rezervoara iscurilo 11.356 litara.

Kada azotna kiselina dođe u kontakt sa vazduhom, dolazi do hemijske reakcije koja proizvodi azotni oksid, gas narandžaste do braon boje. Za sada nema izvještaja o povređenima zbog curenja hemikalije.