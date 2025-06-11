Brat ubijene Hane u Gracu govorom rasplakao prisutne: Nedostaješ nam i volimo te

Stotine ljudi okupilo se večeras na zajednilkoj komemoraciji žrtvama masakra u Gracu, koju je organizovala Muslimanska omladina Austrije na Ratausplacu. Podsjetimo, Austrija, ali i cijeli svijet su u šoku nakon krvavog pira 21-godišnjeg Artura A., koji je ubio deset ljudi, među kojima dvoje porijeklom iz BiH, te ranio još 11 osoba.

Na početku komemoracije obratio se brat ubijene 15-godišnje Hane A., koja je porijeklom iz BiH. - Da je moja sestra sada ovdje, vjerovatno bi se šalila i zbijala šale - rekao je tinejdžer, koji je na dan masakra polagao ispit iz matematike, prenosi Heute. On je nakon ispita krenuo kući, iščekujući razgovor s majkom i sestrom, a onda je saznao da je u Haninoj školi došlo do pucnjave.