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JEDNA OD ŽRTAVA

Brat ubijene Hane u Gracu govorom rasplakao prisutne: Nedostaješ nam i volimo te

On je nakon ispita krenuo kući, iščekujući razgovor s majkom i sestrom, a onda je saznao da je u Haninoj školi došlo do pucnjave

Emotivan govor Haninog brata. Denise Auer / Heute.at - Screenshot

E. Ć.

11.6.2025

Stotine ljudi okupilo se večeras na zajednilkoj komemoraciji žrtvama masakra u Gracu, koju je organizovala Muslimanska omladina Austrije na Ratausplacu.

Podsjetimo, Austrija, ali i cijeli svijet su u šoku nakon krvavog pira 21-godišnjeg Artura A., koji je ubio deset ljudi, među kojima dvoje porijeklom iz BiH, te ranio još 11 osoba.

Na početku komemoracije obratio se brat ubijene 15-godišnje Hane A., koja je porijeklom iz BiH.

- Da je moja sestra sada ovdje, vjerovatno bi se šalila i zbijala šale - rekao je tinejdžer, koji je na dan masakra polagao ispit iz matematike, prenosi Heute.

On je nakon ispita krenuo kući, iščekujući razgovor s majkom i sestrom, a onda je saznao da je u Haninoj školi došlo do pucnjave.

- Kada se nije javila, moje brige su porasle - rekao je kroz sude i dodao:

- Trenutno u stvarnom životu proživljavam nešto što sam znao samo iz filma. Teško je povjerovati da smo morali izgubiti djevojku koja je bila tako puna života, energična, hrabra i korisna tako rano. Zahvaljujem ti, Hana, na godinama koje sam mogao provesti s tobom. Bila si sestra koju sam oduvijek želio imati. Nedostaješ nam i volimo te, prenosi Heute.

# GRAZ
# AUSTRIJA
# ARTUR A.
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