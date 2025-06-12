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REFORME ADMINISTRACIJE

Veliki Trampov rez: Mornarici smanjio budžet za 16 milijardi

Viker smatra kako je novi budžet mornarice usmjeren da potkopa napore za obnovu brodogradnje

Američka mornarica decenijama najskuplji vid vojne sile. Platforma X

E. Ć.

12.6.2025

Duboko sam razočaran zahtjevom administracije o budžetu za mornaricu za fiskalnu 2026. godinu. Posebno sam uznemiren zbog iznosa za brodogradnju, koji je pao na 20,8 milijardi dolara sa prošlogodišnjih 37 milijardi dolara - rekao je američki sentator Rodžer Viker (Roger Wicker), koji je i predsjedavajući odbora za odbranu.

Tokom saslušanja o budžetu mornarice predložen je rez troškova za čak 16 milijardi dolara u narednoj godini. Također, otkazali bi se planovi za kupovinu najmanje šest ratnih brodova.

Iako je američka ratna mornarica decenijama najskuplji vid vojne sile SAD, Trampova administracija ima drugačiju viziju.

S druge strane Viker smatra kako je novi budžet mornarice usmjeren da potkopa napore za obnovu brodogradnje, prenose američki mediji.

# MORNARICA
# ROGER WICKER
# SAD
# DONALD TRUMP
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