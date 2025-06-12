Zvaničnici iz SAD tvrde: Izrael je spreman pokrenuti vojnu operaciju protiv Irana

Izrael je u potpunosti spreman za pokretanje operacije protiv Irana, o čemu su obaviješteni američki zvaničnici, potvrdili su to izvori za CBS News.

Iran bi mogao uzvratiti napadima na određene američke lokacije u susjednom Iraku, što Amerika očekuje, a to je dijelom razlog zbog kojeg su zvaničnici SAD-a savjetovali nekim Amerikancima da napuste region.

Povlačenje iz Iraka

Kako je izjavio jedan zvaničnik za CBS News, State Department je naredio da se vladini službenici povuku iz Iraka zbog "povećanih regionalnih tenzija", a Pentagon je ovlastio članove porodica američkih vojnika da dobrovoljno napuste baze širom Bliskog Istoka.

Specijalni izaslanik predsjednika SAD Donalda Trampa (Trumpa), za Bliski Istok, Stiv Vitkof (Steve Witkoff), i dalje planira održati šestu rundu pregovora s Iranom o nuklearnom programu te zemlje u narednim danima.

Tramp je govorio o Iranu na događaju u Kenedi (Kennedy) Centru, kazavši novinarima da su Amerikanci savjetovani da napuste region "jer bi mogao postati opasno mjesto, pa ćemo vidjeti šta će se dogoditi."

Tramp je također ponovio da SAD ne želi da Iran razvije nuklearno oružje, rekavši da to "neće dopustiti."

Kada su ga u Bijeloj kući pitali zašto je porodicama američkih vojnika dozvoljeno dobrovoljno napustiti region, Tramp je samo rekao da će "sve biti jasno uskoro."

U međuvremenu, iranski ministar odbrane Aziz Nasirzadeh rekao je novinarima da će, ako nuklearni pregovori propadnu i "ako nam se nametne sukob", Islamska revolucionarna garda "napasti sve američke baze u zemljama domaćinima."

Britanska organizacija za pomorsku trgovinu je savjetovala brodovima da budu oprezni u Persijskom zaljevu, Ormuskom moreuzu i Omanskom zaljevu, ključnim pomorskim putevima za svjetsku trgovinu naftom, zbog "povećanih tenzija u regionu koje bi mogle dovesti do eskalacije vojnih aktivnosti."

Postizanje sporazuma

Trampova administracija pokušava postići sporazum s Iranom kako bi ograničila nuklearni program te zemlje, dok međunarodni nadzornici tvrde da Iran i dalje obogaćuje uran na nivoe blizu onih potrebnih za oružje.

Pregovori su osjetljivi i nije jasno koliko su strane blizu sporazumu. Tramp je rekao da neće prihvatiti nikakvo obogaćivanje urana od strane Irana, dok su iranski lideri dali do znanja da neće prihvatiti te uslove.

Godinama je izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) bio duboko skeptičan prema bilo kakvom dogovoru s Iranom. Te dvije zemlje su neprijatelji još od iranske revolucije 1979. godine. Netanjahuov kabinet tvrdi da je Izrael sproveo "nebrojene otvorene i tajne operacije" kako bi usporio razvoj iranskog nuklearnog programa.

Prošlog mjeseca, Tramp je javno rekao da je nagovorio Netanjahua da ne napada Iran dok njegova administracija pregovara s režimom.

Blizu rješenja

- Rekao sam mu da bi to bilo neprimjereno sada jer smo vrlo blizu rješenja - rekao je Tramp.

Iranski nuklearni program postoji već decenijama, iako ta zemlja već dugo tvrdi da je program isključivo u mirnodopske svrhe.