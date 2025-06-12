Hana i Lea bile su zajedno kad je počeo masakr u školi: Monstrum im presudio ispred učionice

Petnaestogodišnja djevojčica Hana, porijeklom iz BiH, bila je jedna od prvih žrtava monstruma iz Graca (Graz), koji je u utorak ove sedmice upao u srednju školu i ubio deset ljudi, a na kraju sebi presudio u toaletu.

Artur A. (21) je djevojčicu ubio ispred učionice u kojoj je tog dana trebalo da održi prezentaciju.

Kako kažu istražitelji, Hana je ubijena među prvima, a u trenutku napada je bila ispred svoje učionice, sa drugaricom Leom, porijeklom sa Kosova, sa kojom je trebalo da održi prezentaciju, piše Bild.

Sabahudin ef. Hašić, imam džemata "Bošnjak" u Gracu rekao je da je u bliskom kontatku sa Haninom porodicom od pucnjave.

- Slomljeni su, kao i cijela naša zajednica. Ovaj čin je jednostavno neshvatljiv - rekao je ef. Hašić.

Hana je pohađala peti razred srednje škole, a maturu je trebalo da polaže za tri godine. Željela je studirati medicinu.

- Predavao sam joj vjeronauku u osnovnoj školi. Bila je puna radosti, nikad lošeg raspoloženja. Bila je zrak sunca, uvIJek uslužna i veoma će mi nedostajati - dodao je Sabahudin koji napominje da djevojčica ima korijene iz BiH i da je igrala folklor u zajednici.

Oglasio se daidža

- Bila je moje dijete, ne samo sestričina. Rajski cvijet. Ne mogu vjerovati da je više nema - tim riječima započinje svoju emotivnu ispovijest Ilhad Kendić, daidža 15-godišnje Hane A., djevojčice porijeklom iz Cazina koja je tragično stradala u krvavom napadu u Gracu.

Ilhad je vijest o tragediji primio dok je bio na Viru. U početku nije znao šta se tačno dogodilo, samo da je nešto strašno. Kad je čuo da je među ubijenima i Hana, svet mu se srušio.

- Kad sam čuo vijesti, zvao sam je odmah, ali se nije javljala. Samo tišina. Srce mi je puklo. Taj trenutak nikada neću zaboraviti - govori Ilhad za 24sata.