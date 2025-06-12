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HOROR U GRACU

Hana i Lea bile su zajedno kad je počeo masakr u školi: Monstrum im presudio ispred učionice

Ona je odrasla s mojom djecom, govori Ilhad jedva susprežući suze

Sa lica mjesta. Avaz

A. O.

12.6.2025

Petnaestogodišnja djevojčica Hana, porijeklom iz BiH, bila je jedna od prvih žrtava monstruma iz Graca (Graz), koji je u utorak ove sedmice upao u srednju školu i ubio deset ljudi, a na kraju sebi presudio u toaletu.

Artur A. (21) je djevojčicu ubio ispred učionice u kojoj je tog dana trebalo da održi prezentaciju.

Kako kažu istražitelji, Hana je ubijena među prvima, a u trenutku napada je bila ispred svoje učionice, sa drugaricom Leom, porijeklom sa Kosova, sa kojom je trebalo da održi prezentaciju, piše Bild.

Sabahudin ef. Hašić, imam džemata "Bošnjak" u Gracu rekao je da je u bliskom kontatku sa Haninom porodicom od pucnjave.

- Slomljeni su, kao i cijela naša zajednica. Ovaj čin je jednostavno neshvatljiv - rekao je ef. Hašić.

Hana je pohađala peti razred srednje škole, a maturu je trebalo da polaže za tri godine. Željela je studirati medicinu.

- Predavao sam joj vjeronauku u osnovnoj školi. Bila je puna radosti, nikad lošeg raspoloženja. Bila je zrak sunca, uvIJek uslužna i veoma će mi nedostajati - dodao je Sabahudin koji napominje da djevojčica ima korijene iz BiH i da je igrala folklor u zajednici.

Oglasio se daidža

- Bila je moje dijete, ne samo sestričina. Rajski cvijet. Ne mogu vjerovati da je više nema - tim riječima započinje svoju emotivnu ispovijest Ilhad Kendić, daidža 15-godišnje Hane A., djevojčice porijeklom iz Cazina koja je tragično stradala u krvavom napadu u Gracu.

Ilhad je vijest o tragediji primio dok je bio na Viru. U početku nije znao šta se tačno dogodilo, samo da je nešto strašno. Kad je čuo da je među ubijenima i Hana, svet mu se srušio.

- Kad sam čuo vijesti, zvao sam je odmah, ali se nije javljala. Samo tišina. Srce mi je puklo. Taj trenutak nikada neću zaboraviti - govori Ilhad za 24sata.

On s porodicom živi u Mariboru, ali je svakodnevno bio u kontaktu s Hanom, makar porukom, koja je s porodicom i starijim bratom živjela u Gracu.

- To mi je bilo dovoljno. Nije bila samo dijete moje sestre, bila je kao moje vlastito. Ona je odrasla s mojom djecom - govori Ilhad jedva susprežući suze.

- Bila je povučena, tiha, nevjerojatno dobra i pažljiva. Bila je dijete kakvo svaki roditelj može poželjeti. Poštovala je starije, voljela školu, uvijek je bila uz majku. Nikome nije smetala, svima je bila draga. Zato ju je i Bog uzeo. Bila je prečista za ovaj svijet - govori Ilhad.

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# NAPADAČ
# GRAC
# AUSTRIJA
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