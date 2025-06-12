Ministar odbrane SAD potvrdio: Poslali 20.000 protivdronskih na Bliski istok umjesto u Ukrajinu

U interesu da Amerika i Amerikanci budu na prvom mjestu, pojačat ćemo raspoređivanje protivdronskih sistema našim trupama, bazama i mjestima na prvom mjestu, ako smatramo da postoji potencijal za prijetnju, a uzimajući u obzir trenutno okruženje, to je bio i nastavit će biti naš prioritet - rekao je Hegset prilikom podnošenja izvještaja u Kongresu.

- Senatore, kao što znate, Bliski istok jeste i ostaje vrlo dinamično područje djelovanja.

Američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) potvrdio je transfer 20.000 raketa za borbu protiv dronova tipa APKWS za Bliski istok umjesto u Ukrajinu.

Inače, za Kijev je transfer raketa APKWS bio jedan od najznačajnijih projekata nakon što je Moskva pojačala napade ruskim kamikaza dronovima.

Rakete tipa APKWS imaju ugradnju sistema vođenja koje i omogućava da presreću kamikaza dronove velikom preciznošću.