Tramp: Napad Izraela na Iran vrlo je moguć, Teheran ne može imati nuklearno oružje

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) izjavio je u četvrtak da je mogući izraelski napad na Iran vrlo moguć, ali je naglasio da bi radije izbjegao širi sukob, dok Washington nastoji postići nuklearni sporazum s Teheranom, javlja Anadolija.
- Ne želim reći da je neizbježan, ali izgleda kao nešto što bi se vrlo lako moglo dogoditi - rekao je Tramp novinarima odgovarajući na pitanje o vjerovatnoći izraelskog napada.
- To je vrlo jednostavno, nije komplikovano. Iran ne može imati nuklearno oružje - dodao je.
Cilj izbjeći sukob
Istakao je da mu je cilj izbjeći sukob, ali i poručio da Iran mora pregovarati ozbiljnije te dati neke ustupke koje sada odbija dati.
Tramp je rekao da se Sjedinjene Američke Države zalažu za diplomatsko rješenje i nagovijestio da su pregovori s Teheranom napredovali.
- Želim sporazum s Iranom. Prilično smo blizu dogovoru - kazao je i dodao da bi, dok god postoji šansa za sporazum, više volio da Izrael ne interveniše vojno da to ne bi uništilo pregovore.
Branio je i odluku svoje administracije o povlačenju dijela osoblja i porodica američkih vojnika s pojedinih lokacija na Bliskom istoku.
"Nešto se može uskoro dogoditi"
- Postoji mogućnost velikog sukoba. Mnogo je Amerikanaca u tom području i rekao sam da im moramo reći da se sklone, jer se nešto može uskoro dogoditi - kazao je Tramp te dodao:
- Ne želim biti onaj koji nije dao nikakvo upozorenje, a rakete lete u njihove zgrade. Moguće je. Zato sam to morao učiniti - zaključio je američki predsjednik.