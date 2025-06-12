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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp: Napad Izraela na Iran vrlo je moguć, Teheran ne može imati nuklearno oružje

Ne želim reći da je neizbježan, ali izgleda kao nešto što bi se vrlo lako moglo dogoditi

Tramp: To je vrlo jednostavno. AP

Anadolija

12.6.2025

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) izjavio je u četvrtak da je mogući izraelski napad na Iran vrlo moguć, ali je naglasio da bi radije izbjegao širi sukob, dok Washington nastoji postići nuklearni sporazum s Teheranom, javlja Anadolija.

- Ne želim reći da je neizbježan, ali izgleda kao nešto što bi se vrlo lako moglo dogoditi - rekao je Tramp novinarima odgovarajući na pitanje o vjerovatnoći izraelskog napada.

- To je vrlo jednostavno, nije komplikovano. Iran ne može imati nuklearno oružje - dodao je.

Cilj izbjeći sukob

Istakao je da mu je cilj izbjeći sukob, ali i poručio da Iran mora pregovarati ozbiljnije te dati neke ustupke koje sada odbija dati.

Tramp je rekao da se Sjedinjene Američke Države zalažu za diplomatsko rješenje i nagovijestio da su pregovori s Teheranom napredovali.

- Želim sporazum s Iranom. Prilično smo blizu dogovoru - kazao je i dodao da bi, dok god postoji šansa za sporazum, više volio da Izrael ne interveniše vojno da to ne bi uništilo pregovore.

Branio je i odluku svoje administracije o povlačenju dijela osoblja i porodica američkih vojnika s pojedinih lokacija na Bliskom istoku.

"Nešto se može uskoro dogoditi"

- Postoji mogućnost velikog sukoba. Mnogo je Amerikanaca u tom području i rekao sam da im moramo reći da se sklone, jer se nešto može uskoro dogoditi - kazao je Tramp te dodao:

- Ne želim biti onaj koji nije dao nikakvo upozorenje, a rakete lete u njihove zgrade. Moguće je. Zato sam to morao učiniti - zaključio je američki predsjednik.

# SAD
# DONALD TRUMP
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