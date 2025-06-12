Tramp: Napad Izraela na Iran vrlo je moguć, Teheran ne može imati nuklearno oružje

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) izjavio je u četvrtak da je mogući izraelski napad na Iran vrlo moguć, ali je naglasio da bi radije izbjegao širi sukob, dok Washington nastoji postići nuklearni sporazum s Teheranom, javlja Anadolija.

- Ne želim reći da je neizbježan, ali izgleda kao nešto što bi se vrlo lako moglo dogoditi - rekao je Tramp novinarima odgovarajući na pitanje o vjerovatnoći izraelskog napada.

- To je vrlo jednostavno, nije komplikovano. Iran ne može imati nuklearno oružje - dodao je.

Cilj izbjeći sukob

Istakao je da mu je cilj izbjeći sukob, ali i poručio da Iran mora pregovarati ozbiljnije te dati neke ustupke koje sada odbija dati.