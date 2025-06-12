Sutra dženaza 15-godišnjoj Hanni koja je stradala u masakru u Gracu

Stanovnici Graca, među kojima je i veliki broj građana porijeklom iz BiH, sutra će se oprostiti od 15-godišnje Hanne Akmadžić, djevojčice koja je s još deset učenika i nastavnika ubijena u napadu na školu Borg u Gracu.
BILA UZORNO DIJETE
Osim u Austriji, dženaza će se u subotu klanjati i u Bosanskoj Krajini, na novim mezarlucima Livade u džematu Turija u Medžlisu IZ Bihać
Hanna Akmadžić: Jedna od žrtava masakra. Facebook
Stanovnici Graca, među kojima je i veliki broj građana porijeklom iz BiH, sutra će se oprostiti od 15-godišnje Hanne Akmadžić, djevojčice koja je s još deset učenika i nastavnika ubijena u napadu na školu Borg u Gracu.
Osim u Austriji, dženaza će se u subotu klanjati i u Bosanskoj Krajini, na novim mezarlucima Livade u džematu Turija u Medžlisa IZ Bihać.
Hana imala 15 godina. Facebook
Dok zbog prerano ugašenih života tuguju stanovnici dvije zemlje, osim u neutješnoj porodici koja se suočava s nenadoknadivim gubitkom, Hanna ostaje upamćena i u široj zajednici kojoj je pripadala, kao vrijedno, pametno i brižno dijete.
"AVAZ" NA LICU MJESTA
KONFERENCIJSKA LIGA
RAZRIJEŠENA MISTERIJA