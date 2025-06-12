Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BILA UZORNO DIJETE

Sutra dženaza 15-godišnjoj Hanni koja je stradala u masakru u Gracu

Osim u Austriji, dženaza će se u subotu klanjati i u Bosanskoj Krajini, na novim mezarlucima Livade u džematu Turija u Medžlisu IZ Bihać

Hanna Akmadžić: Jedna od žrtava masakra. Facebook

Al. B.

12.6.2025

Stanovnici Graca, među kojima je i veliki broj građana porijeklom iz BiH, sutra će se oprostiti od 15-godišnje Hanne Akmadžić, djevojčice koja je s još deset učenika i nastavnika ubijena u napadu na školu Borg u Gracu. 

Osim u Austriji, dženaza će se u subotu klanjati i u Bosanskoj Krajini, na novim mezarlucima Livade u džematu Turija u Medžlisa IZ Bihać. 

Hana imala 15 godina. Facebook

Dok zbog prerano ugašenih života tuguju stanovnici dvije zemlje, osim u neutješnoj porodici koja se suočava s nenadoknadivim gubitkom, Hanna ostaje upamćena i u široj zajednici kojoj je pripadala, kao vrijedno, pametno i brižno dijete.

# GRAC
# AUSTRIJA
# ARTUR A.
# HANNA AKMADŽIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (6)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.