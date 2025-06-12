Kompanija čiji je avion pao u Indiji će isplatiti po 100.000 eura porodicama svakog poginulog

Porodicama svake osobe koja je poginula u današnjoj avionskoj nesreći na zapadu Indije bit će osigurano 10 miliona rupija, što je oko 100.000 eura, saopćila je kompanija Tata Group, vlasnik Air Indije.

Iz kompanije su dodali kako će pokriti medicinske troškove povrijeđenih i osigurati da dobiju svu potrebnu njegu i podršku, a uz to će pružiti podršku u izgradnji hostela BJ Medical na koji je pao avion brzo nakon što je poletio s aerodroma.