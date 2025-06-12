Tramp: SAD ostaju posvećene diplomatskom rješenju iranskog nuklearnog pitanja

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je u četvrtak navečer da je njegova administracija posvećena diplomatskom angažmanu s Iranom u vezi s njegovim nuklearnim programom, u trenutku rastućih tenzija između Teherana i Izraela.

Rekao je da je cijeloj njegovoj administraciji naloženo da pregovara s Teheranom, naglašavajući potencijal Irana, ali i tražeći ustupke u vezi s nuklearnim ambicijama.

- Mogli bi biti velika zemlja, ali prvo moraju potpuno odustati od nade da će doći do nuklearnog oružja - naveo je on.

Naredna runda pregovora između SAD i Irana zakazana je za nedjelju u Muskatu, glavnom gradu Omana, a glavni fokus biće iranski program obogaćivanja urana.

Vašington traži potpuno zaustavljanje obogaćivanja, dok iranski pregovarači insistiraju da je taj program neprikosnoven i da će se nastaviti bez obzira na bilo kakav sporazum.