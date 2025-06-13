Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

O NAPADU

Tramp: Spremni smo braniti i sebe i Izrael ukoliko Iran odluči uzvratiti

Iran ne može imati nuklearnu bombu i nadamo se da ćemo se vratiti za pregovarački sto, poručio je Tramp

Donald Tramp. AP

A. O.

13.6.2025

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) reagovao je ubrzo nakon što je Izrael napao Iran, poručivši da je već unaprijed bio obaviješten o svemu, a za Fox News je izjavio da se Iranu ne smije dozvoliti da ima nuklearnu bombu.

- Iran ne može imati nuklearnu bombu i nadamo se da ćemo se vratiti za pregovarački sto. Vidjet ćemo. Postoji nekoliko ljudi u iranskom rukovodstvu koji se neće vratiti - poručio je Tramp aludiravši na to kako je Izrael ubio nekoliko visokorangiranih generala i naučnika.

Dodao je kako je prije par dana često razgovarao s premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom (Netanyahuom).

- Spremni smo braniti i sebe i Izrael ukoliko Iran odluči uzvratiti. Centralna komanda je u stanju visoke pripravnosti – izjavio je Tramp.

Iranski zvaničnici su poručili da će se osvetiti Izraelu zbog ovog napada. 

# IZRAEL
# IRAN
# DONALD TRUMP
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (14)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.