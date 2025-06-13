Tramp: Spremni smo braniti i sebe i Izrael ukoliko Iran odluči uzvratiti

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) reagovao je ubrzo nakon što je Izrael napao Iran, poručivši da je već unaprijed bio obaviješten o svemu, a za Fox News je izjavio da se Iranu ne smije dozvoliti da ima nuklearnu bombu.

- Iran ne može imati nuklearnu bombu i nadamo se da ćemo se vratiti za pregovarački sto. Vidjet ćemo. Postoji nekoliko ljudi u iranskom rukovodstvu koji se neće vratiti - poručio je Tramp aludiravši na to kako je Izrael ubio nekoliko visokorangiranih generala i naučnika.

Dodao je kako je prije par dana često razgovarao s premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom (Netanyahuom).