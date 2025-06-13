Ovo je trenutak kada je Izrael počeo s napadima na Iran: Poletjelo više od 200 aviona

IDF je objavio videosnimke na kojima se vide borbeni avioni Izraela kako tokom noći, nakon ponoći polijeću da izvedu na brojne ciljeve u Iranu.
Videosnimci prikazuju avione koji slijeću nazad u baze nakon napada.
POJAVIO SE SNIMAK
Napad je označen kao početak operacije “Uspon lava”
Isječak iz snimka: Momenat napada. Screenshot
IDF je objavio videosnimke na kojima se vide borbeni avioni Izraela kako tokom noći, nakon ponoći polijeću da izvedu na brojne ciljeve u Iranu.
Videosnimci prikazuju avione koji slijeću nazad u baze nakon napada.
Inače, vojska je ranije saopćila da je oko 200 aviona izraelskog ratnog vazduhoplovstva učestvovalo u napadima, pri čemu su borbeni avioni ispalili preko 330 projektila na više od 100 ciljeva.
Podsjetimo, Izrael je tokom noći, rano jutros izveo snažan vazdušni napad na više ciljeva unutar Irana, uključujući i ključni nuklearni kompleks u Natanzu.
Napad je označen kao početak operacije “Uspon lava”.
Meta napada bili su vojni i nuklearni objekti, a premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) poručio je da su "udarci bili veoma uspješni".
Do sada je poznato da je ubijeno nekoliko visokih vojnih zvaničnika: glavni komandant Korpusa garde islamske revolucije (IRGC) Husein Salami (Hossein Salami), komandant centralnog štaba Katam al-Anbija Golamali Rašid (Khatam-al Anbiya Gholamali Rashid) i načelnik štaba iranskih oružanih snaga Muhamed Bageri (Mohammad Bagheri).
Također, Ali Šamkani, jedan od najbližih savjetnika vrhovnog vođe ajatolaha Hamneija, teško je ranjen.
Podsjetimo, portparol vojske Irana, brigadni general Abolfazl Šekarči, poručio je da će „neprijatelj platiti visoku cijenu“, te da se sprema "težak i bolan odgovor".
Iran je već lansirao više od 100 dronova ka Izraelu, a očekuje se i raketna salva. Izraelski zvaničnici su upozorili građane da ostanu u skloništima i budu spremni za “duži period pripravnosti”.
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