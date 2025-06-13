Ovo je trenutak kada je Izrael počeo s napadima na Iran: Poletjelo više od 200 aviona

IDF je objavio videosnimke na kojima se vide borbeni avioni Izraela kako tokom noći, nakon ponoći polijeću da izvedu na brojne ciljeve u Iranu. Videosnimci prikazuju avione koji slijeću nazad u baze nakon napada.

Inače, vojska je ranije saopćila da je oko 200 aviona izraelskog ratnog vazduhoplovstva učestvovalo u napadima, pri čemu su borbeni avioni ispalili preko 330 projektila na više od 100 ciljeva. Podsjetimo, Izrael je tokom noći, rano jutros izveo snažan vazdušni napad na više ciljeva unutar Irana, uključujući i ključni nuklearni kompleks u Natanzu. Napad je označen kao početak operacije “Uspon lava”. Meta napada bili su vojni i nuklearni objekti, a premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) poručio je da su "udarci bili veoma uspješni".