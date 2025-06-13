Tramp će prisustvovati sastanku o sigurnosti nakon napada Izraela na Iran

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) prisustvovat će sastanku Vijeća za nacionalnu sigurnost u petak ujutro, što je potvrdila Bijela kuća kasno sinoć, nakon izraelskih napada na Iran koji su uznemirili Bliski istok.
Izrael je rano jutros poslije ponoći napao Iran, što su potvrdili u svom saopćenju, a ciljali su nuklearna postrojenja, fabrike balističkih raketa i vojne komandante.
Također su izdali upozorenje da će ovo biti dugotrajna operacija kako bi se spriječilo Teheran u naumu da izgradi atomsko oružje. Kako je potvrđeno iz Bijele kuće, sastanak će se održati u petak u 11 sati, a administracija Donalda Trampa je nastojala da se distancira od napada.
Državni sekretar SAD Marko Rubio (Marco) poručio je da Amerika nije uključena u napade na Iran i njihov glavni prioritet je zaštita američkih snaga u regiji.
Izraelski ambasador pri Ujedinjenim nacijama rekao je da Izrael ima stalni dijalog s Vašingtonom (Washingtonom), ali da je njegova odlučnost da napadne Iran nezavisna izraelska odluka.
Kada je u intervjuu za CNN upitan da li Izrael očekuje da će SAD pomoći Izraelu u slučaju iranskog odgovora, ambasador Deni Denon (Danny Danon) je rekao: "Ne mislim da bismo trebali ulaziti u nagađanja. Ova odluka je bila odluka izraelskog rukovodstva".
State Department je saopćio da je američka ambasada u Jerusalemu naložila svim vladinim službenicima i članovima njihovih porodica da ostanu u svojim domovima do daljnjeg obavještenja.
Američki i iranski zvaničnici trebali su u nedjelju u Omanu održati šestu rundu razgovora o Teheranovom programu obogaćivanja uranijuma, ali nakon izraelskih udara nije jasno hoće li se oni nastaviti.
Tramp je ranije u četvrtak rekao da bi se izraelski udar na Iran "vrlo lako mogao dogoditi", ali je ponovio nadu u mirno rješenje.
Američka vojska planira sve nepredviđene situacije na Bliskom istoku, uključujući i mogućnost da će možda morati pomoći u evakuaciji američkih civila, rekao je američki zvaničnik za Reuters.