Tramp će prisustvovati sastanku o sigurnosti nakon napada Izraela na Iran

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) prisustvovat će sastanku Vijeća za nacionalnu sigurnost u petak ujutro, što je potvrdila Bijela kuća kasno sinoć, nakon izraelskih napada na Iran koji su uznemirili Bliski istok. Izrael je rano jutros poslije ponoći napao Iran, što su potvrdili u svom saopćenju, a ciljali su nuklearna postrojenja, fabrike balističkih raketa i vojne komandante. Također su izdali upozorenje da će ovo biti dugotrajna operacija kako bi se spriječilo Teheran u naumu da izgradi atomsko oružje. Kako je potvrđeno iz Bijele kuće, sastanak će se održati u petak u 11 sati, a administracija Donalda Trampa je nastojala da se distancira od napada.

Državni sekretar SAD Marko Rubio (Marco) poručio je da Amerika nije uključena u napade na Iran i njihov glavni prioritet je zaštita američkih snaga u regiji. Izraelski ambasador pri Ujedinjenim nacijama rekao je da Izrael ima stalni dijalog s Vašingtonom (Washingtonom), ali da je njegova odlučnost da napadne Iran nezavisna izraelska odluka.

Kada je u intervjuu za CNN upitan da li Izrael očekuje da će SAD pomoći Izraelu u slučaju iranskog odgovora, ambasador Deni Denon (Danny Danon) je rekao: "Ne mislim da bismo trebali ulaziti u nagađanja. Ova odluka je bila odluka izraelskog rukovodstva". State Department je saopćio da je američka ambasada u Jerusalemu naložila svim vladinim službenicima i članovima njihovih porodica da ostanu u svojim domovima do daljnjeg obavještenja.