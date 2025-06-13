Ministarstvo Saudijske Arabije o napadima: Ogorčeni smo zbog agresije na bratski Iran, ovo je gnusno

Kraljevina Saudijska Arabija osudila je napad Izraela na Iran, u kojem je poginulo više visokih vojnih zvaničnika i osoba povezanih s iranskim nuklearnim programom, a tim povodom oglasilo se Ministarstvo vanjskih poslova Saudijske Arabije.

- Kraljevina Saudijska Arabija izražava snažnu osudu i ogorčenost zbog očigledne izraelske agresije protiv bratske Islamske Republike Iran, koja narušava njen suverenitet i sigurnost te predstavlja jasno kršenje međunarodnih zakona i normi - navodi se u saopćenju Ministarstva.

Kako su poručili iz Saudijske Arabije, ovakvi napadi prijete daljnjoj destabilizaciji već krhke sigurnosne situacije u regionu i poziva na hitnu međunarodnu intervenciju.

- Dok Kraljevina osuđuje ove gnusne napade, istovremeno potvrđuje da međunarodna zajednica, a posebno Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija, snosi veliku odgovornost da odmah zaustavi ovu agresiju - poručeno je iz Rijada.

Saudijska Arabija apeluje na suzdržanost svih strana i poziva na poštivanje međunarodnog prava kako bi se izbjegao novi val nasilja, poručili su.