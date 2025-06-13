Nakon izraelskog napada na ciljeve u Iranu, aviokompanije izbjegavaju zračni prostor iznad Izraela, Irana, Iraka i Jordana, pokazuju podaci "Flightradar24". Zračni saobraćaj u regionu je ozbiljno poremećen, a brojni letovi su otkazani, preusmjereni ili vraćeni na polazne aerodrome radi sigurnosti putnika i posada. Izrael je saopćio da je napao iranske nuklearne i vojne ciljeve, dok je aerodrom Ben Gurion zatvoren, a izraelska avijacija stavljena u visoku pripravnost zbog mogućeg iranskog odgovora. Nacionalni avioprevoznik El Al suspendovao je sve letove.

Iran je također zatvorio svoj zračni prostor, a isto su učinile i Irak i Jordan. Letovi se sada preusmjeravaju preko centralne Azije i Saudijske Arabije. Aviokompanije kao što su "Emirates", "Lufthansa", "Air India" i "flydubai" promijenile su ili otkazale više letova. "Flydubai" je suspendovao linije ka Ammanu, Beirutu, Damasku, Iranu i Izraelu, dok je "Qatar Airways" otkazao letove za Damask. Stručnjaci upozoravaju da se situacija brzo razvija i da treba zadržati visok nivo opreza u zračnom prostoru regije.