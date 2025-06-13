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"KRILA ZIONA"

Avion koji koristi Netanjahu poletio jutros: Sumnja se da je premijer Izraela evakuisan

Let dolazi nakon što je Izrael izveo dvije odvojene serije napada na šest lokacija u pet iranskih gradova

Netanjahu: Sumnja se da je napustio Izrael. Flightradar24 / Platforma X

A. O.

13.6.2025

Avion "Krila Ziona" (Wing of Zion), koji inače koristi premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) jutros je poletio iz Izraela, u pratnji dva izraelska borbena aviona, a sumnja se da se upravo premijer nalazi u letjelici, prenosi i24NEWS.

Za sada nije definitivno potvrđeno da li je Netanjahu u ovoj letjelici, ali okolnosti ukazuju da je evakuisan iz sigurnosnih razloga nakon što je Izrael tokom ranih jutarnjih sati napao Iran.

Let dolazi nakon što je Izrael izveo dvije odvojene serije napada na šest lokacija u pet iranskih gradova, uključujući Teheran, Natanz i Tabriz. Meta su bili nuklearna postrojenja i iranski vojni lideri. U napadima su poginula najmanje dva visoka nuklearna naučnika i komandant Revolucionarne garde.

Podsjećamo, Netanjahu se oglasio video porukom kazavši da je riječ o "uspješnom početnom udaru" i poručivši da će uslijediti dodatni rezultati. 

Avion je, kako navode izvori, kružio iznad Mediterana i potom isključio transponder, što dodatno pojačava špekulacije o tajnosti misije.

# NAPAD
# TEHERAN
# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# IRAN
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