Izraelski mediji tvrde: Srušeni su svi lansirani iranski dronovi

Izraelski mediji tvrde da su svi iranski dronovi lansirani prema Izraelu uspješno presretnuti. Zapovjedništvo za civilnu zaštitu (Home Front Command), koje izdaje upute o skloništima, objavilo je da građani više ne moraju ostajati u blizini skloništa, ali se i dalje pozivaju na oprez.

Napad dronovima smatra se početkom iranske odmazde, kojom Teheran odgovara na opsežne izraelske udare izvedene tokom noći. Prema tvrdnjama izraelske vojske, Iran je lansirao više od 100 dronova, a postoji zabrinutost da bi to mogao biti tek prvi val šireg odgovora, koji bi uključivao i raketne napade, s ciljem preopterećenja izraelske protuzračne odbrane.

BBC-ev dopisnik ističe da je trenutak ovakve eskalacije posebno značajan jer se u nedjelju trebao održati sastanak američkih i iranskih dužnosnika, s ciljem diplomatskog rješenja krize oko iranskog nuklearnog programa. Međutim, jutros su se pojavile naznake iz Irana da Teheran neće učestvovati u tim pregovorima.

Izraelske vlasti već su neko vrijeme tvrdile da postoji dobra prilika za napad. Zračni sistemi odbrane Irana pretrpjeli su ozbiljna oštećenja u prošlogodišnjim izraelskim udarima, a proiranske skupine u regiji, posebno Hezbolah u Libanu, također su oslabljene. Izraelski izvori mjesecima su najavljivali moguću vojnu akciju.

Napad je obuhvatio nuklearna postrojenja, vojne baze, sisteme protuzračne odbrane, visoke časnike i naučnike. Premda je prvi val iranskih osvetničkih dronova oboren, gotovo je sigurno da Iran neće stati na tome.