Kako su se pojačavale tenzije između Izraela i Irana u protekloj godini

Iran i Izrael su dugogodišnji neprijatelji, a Izrael se snažno protivi razvoju nuklearnog programa Teherana.

Iran je u različitim mjerama podržavao, finansirao i obučavao nekoliko posredničkih grupa širom regije Bliskog istoka, uključujući Hamas u Gazi, Hute u Jemenu, Hezbollah u Libanu i niz drugih frakcija sa sjedištem u Siriji i Iraku.

Izrael optužuje Iran da podržava militantne napade protiv njih, dok Iran tvrdi da je Izrael izvršio niz ubistava iranskih zvaničnika i naučnika - o čemu Izrael nije komentarisao.

Evo kako su se tenzije između zemalja pojačavale u protekloj godini.

April 2024.

1. aprila, Izraelci su izveli zračni napad u Damasku, u Siriji, ciljajući dva generala i sedam pripadnika iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde.

Napad je sravnio iranski konzulat u gradu, što je dovelo do osude jer su diplomatske lokacije obično zabranjene.

Dvije sedmice kasnije, kao odgovor, Iran je lansirao više od 170 eksplozivnih dronova i 120 balističkih raketa, od kojih je samo nekoliko ušlo u Izrael, a 99 posto ih je presreo njegov odbrambeni sistem, prema podacima IDF-a.

Lansirano je oko 30 krstarećih raketa, od kojih je 25 presretnuto izvan granica Izraela, saopštila je vojska. Navodi se da su desetine raketa lansirane i iz Libana.

Nije bilo prijavljenih smrtnih slučajeva, ali je sedmogodišnja djevojčica "teško povrijeđena šrapnelima".

Juli 2024.

U izraelskim napadima ubijen je visoki komandant Hezbolaha u glavnom gradu Libana, Bejrutu, kao odmazda za raketni napad u kojem je poginulo najmanje 12 ljudi.

Dan kasnije, politički vođa Hamasa, Ismail Haniyeh, ubijen je u eksploziji u Teheranu - napadu za koji je Izrael okrivljen, ali nikada nije preuzeo odgovornost.

Iran se zavjetovao da će ponovo uzvratiti, ali je odgovor trajao mjesecima.

Oktobar 2024.

Dana 30. septembra, Izrael je započeo kopnenu operaciju u Libanu, ciljajući borce Hezbollaha i infrastrukturu, nakon što je ubio njihovog vođu, Hassana Nasrallaha.

Hezbollah, iranski posrednik, ispaljivao je rakete na Izrael od napada Hamasa 7. oktobra.

Kao odgovor na kopneni upad i napade u julu, Iran je lansirao baraž od skoro 200 balističkih raketa na Izrael, a pričinjena je i određena šteta.

Izrael se zavjetovao da će napad imati posljedice, a izraelski premijer Netanyahu je rekao: "Iran je napravio veliku grešku - i platit će za nju."

Zatim je uzvratio napadima na raketne objekte u tri iranske provincije 26. oktobra.

Tajne aktivnosti

Od oktobra nije bilo većih napada, ali su događaji oko iranskog nuklearnog programa pojačali tenzije.

U maju je nadzorno tijelo Ujedinjenih nacija saopštilo da je Iran povećao svoje zalihe uranijuma na nivoe blizu nivoa koji je pogodan za proizvodnju oružja i da je provodio tajne nuklearne aktivnosti.

Upozorili su da je "jedina država bez nuklearnog oružja koja proizvodi takav materijal" i da ima dovoljno da napravi nekoliko nuklearnih bombi, ako se na to odluči.

Iran je rekao da je izvještaj "politički motivisan i da sadrži ponovljene neosnovane optužbe", dok je Izrael rekao da izvještaj pokazuje da iranski nuklearni plan nije miroljubiv.

Netanyahu je pozvao međunarodnu zajednicu da "djeluje odmah" kako bi zaustavila Teheran. Zatim je jučer nadzorno tijelo UN-a saopštilo da Iran prvi put u skoro 20 godina ne ispunjava svoje nuklearne obaveze.