Snimak ustupljen "Avazu": Pogledajte kako je Teheran izgledao nakon izraelskih napada

Vjeruje se da će broj biti veći.

Izrael je u ranim jutarnjim satima napao Iran, a prema prvim zvaničnim infomracijama povrijeđeno je 50 osoba, dok je 20 poginulo.

Kako smo ranije pisali, do sada je poznato da je ubijeno nekoliko visokih vojnih zvaničnika: glavni komandant Korpusa garde islamske revolucije (IRGC) Husein Salami (Hossein Salami), komandant centralnog štaba Katam al-Anbija Golamali Rašid (Khatam-al Anbiya Gholamali Rashid) i načelnik štaba iranskih oružanih snaga Muhamed Bageri (Mohammad Bagheri).

Također, Ali Šamkani (Shamkani), jedan od najbližih savjetnika vrhovnog vođe ajatolaha Hamneija, teško je ranjen.

Nedugo nakon napada Izraela, Iran je uzvratio, te zaprijetio da će se osvetiti.