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ESKALACIJA SUKOBA

Snimak ustupljen "Avazu": Pogledajte kako je Teheran izgledao nakon izraelskih napada

Nedugo nakon napada Izraela, Iran je uzvratio, te zaprijetio da će se osvetiti

Sa lica mjesta. Avaz

A. O.

13.6.2025

Izrael je u ranim jutarnjim satima napao Iran, a prema prvim zvaničnim infomracijama povrijeđeno je 50 osoba, dok je 20 poginulo.

Vjeruje se da će broj biti veći.

Kako smo ranije pisali, do sada je poznato da je ubijeno nekoliko visokih vojnih zvaničnika: glavni komandant Korpusa garde islamske revolucije (IRGC) Husein Salami (Hossein Salami), komandant centralnog štaba Katam al-Anbija Golamali Rašid (Khatam-al Anbiya Gholamali Rashid) i načelnik štaba iranskih oružanih snaga Muhamed Bageri (Mohammad Bagheri).

Također, Ali Šamkani (Shamkani), jedan od najbližih savjetnika vrhovnog vođe ajatolaha Hamneija, teško je ranjen.

Nedugo nakon napada Izraela, Iran je uzvratio, te zaprijetio da će se osvetiti.

Iran je lansirao oko 100 dronova prema Izraelu. U Izraelu je proglašeno vanredno stanje. Vjeruje se da je premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) napustio Izrael radi sigurnosnih razloga, međutim, ta informacija nije još uvijek nigdje potvrđena.

"Avaz" je u posjedu snimka gdje je prikazano kako Teheran izgleda nakon izraelskih napada.

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Pogledajte video. 

# NAPAD
# TEHERAN
# IZRAEL
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