Reuters: Izrael gradio tajnu bazu kod Teherana i onesposobio iransku PVO iznutra

Iz tajnih operacija na teritoriji Irana uoči najnovijih zračnih napada Izraela, pripadnici izraelske obavještajne službe Mossad su izveli.

To je potvrdio visoki sigurnosni izvor za agenciju Reuters.

Na osnovu informacija izraelskih izvora, komandosi Mossada su, uz blisku koordinaciju s vojskom Izraela (IDF), uspjeli da izgrade bazu za bespilotne letjelice u blizini Teherana.

Inače, dronovi iz te baze korišteni su tokom noći za uništavanje iranskih raketnih lansera usmjerenih ka Izraelu.

Operacije su uključivale i šverc sofisticiranih oružanih sistema unutar Irana, kao i postavljanje precizno navođenih raketa u blizini iranskih sistema protivzračne odbrane. Ovim potezima omogućena je izraelskim avionima zračna nadmoć nad iranskim nebom.