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MOSSAD USRED IRANA

Reuters: Izrael gradio tajnu bazu kod Teherana i onesposobio iransku PVO iznutra

Inače, dronovi iz te baze korišteni su tokom noći za uništavanje iranskih raketnih lansera usmjerenih ka Izraelu

Izrael gradio tajnu bazu kod Teherana. AP

A. O. / Reuters

13.6.2025

Iz tajnih operacija na teritoriji Irana uoči najnovijih zračnih napada Izraela, pripadnici izraelske obavještajne službe Mossad su izveli.

To je potvrdio visoki sigurnosni izvor za agenciju Reuters.

Na osnovu informacija izraelskih izvora, komandosi Mossada su, uz blisku koordinaciju s vojskom Izraela (IDF), uspjeli da izgrade bazu za bespilotne letjelice u blizini Teherana.

Inače, dronovi iz te baze korišteni su tokom noći za uništavanje iranskih raketnih lansera usmjerenih ka Izraelu.

Operacije su uključivale i šverc sofisticiranih oružanih sistema unutar Irana, kao i postavljanje precizno navođenih raketa u blizini iranskih sistema protivzračne odbrane. Ovim potezima omogućena je izraelskim avionima zračna nadmoć nad iranskim nebom.

Izvor iz sigurnosnih struktura naglasio je da su operacije rezultat višegodišnjih priprema izraelske države, uz “revolucionarno razmišljanje, hrabro planiranje i hirurški preciznu upotrebu naprednih tehnologija, specijalnih jedinica i agenata koji su djelovali u samom srcu Irana, potpuno izbjegavajući pažnju lokalnih obavještajnih službi”.

Ova saznanja dolaze nakon što su izraelske snage rano jutros izvele udare na ciljeve unutar Irana, u sklopu šireg odgovora na prijetnje po nacionalnu sigurnost Izraela.

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# NAPAD
# IZRAEL
# MOSSAD
# IRAN
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