Makron saziva Vijeće sigurnosti u Parizu nakon napada na Iran

Nakon što je Izrael rano jutros izveo napade na iranski nuklearni program, predsjednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) sazvao je sastanak svog Vijeća za odbranu i nacionalnu sigurnost kako bi razgovarali o situaciji na Bliskom istoku, saopćilo je francusko predsjedništvo.

U međuvremenu, predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (von der Leyen) nazvala je novi izljev nasilja na Bliskom istoku "duboko alarmantnim".

- Evropa poziva sve strane da pokažu maksimalnu suzdržanost, odmah deeskaliraju i suzdrže se od odmazde. Diplomatsko rješenje je sada hitnije nego ikad, zarad stabilnosti regije i globalne sigurnosti - navela je ona u objavi na platformi društvenih medija Bluesky.