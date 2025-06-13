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FRANCUSKA

Makron saziva Vijeće sigurnosti u Parizu nakon napada na Iran

Evropa poziva sve strane da pokažu maksimalnu suzdržanost, odmah deeskaliraju i suzdrže se od odmazde, poručila je fon der Lajen

Emanuel Makron. Anadolija

A. O.

13.6.2025

Nakon što je Izrael rano jutros izveo napade na iranski nuklearni program, predsjednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) sazvao je sastanak svog Vijeća za odbranu i nacionalnu sigurnost kako bi razgovarali o situaciji na Bliskom istoku, saopćilo je francusko predsjedništvo.

U međuvremenu, predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (von der Leyen) nazvala je novi izljev nasilja na Bliskom istoku "duboko alarmantnim".

- Evropa poziva sve strane da pokažu maksimalnu suzdržanost, odmah deeskaliraju i suzdrže se od odmazde. Diplomatsko rješenje je sada hitnije nego ikad, zarad stabilnosti regije i globalne sigurnosti - navela je ona u objavi na platformi društvenih medija Bluesky.

# NAPAD
# EMMANUEL MACRON
# BLISKI ISTOK
# IZRAEL
# IRAN
# FRANCUSKA
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